Güney Kore'deki İntihar Eden Robot Gerçek mi?

Son dönemde sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan bir gönderide bir robotun çok çalışmaktan intihar ettiği ifade edilmişti. İşin aslı ise çok daha farklı.

Güney Kore'de sosyal hizmetlerde görevlendirilmiş olan bir robot, geçtiğimiz günlerde merdivenlerden düşerek kullanılamayacak hâle geldi. Sık sık sosyal medyada robotun "intihar ettiği" ifade edilen paylaşımlar dikkat çekti. İddialara göre robot, garip hareketler yaptıktan sonra kendini merdivenlerden aşağı attı. Robotun böyle yapmasının nedeni olarak iş stresi gösterilmişti.

Robotun tek bir noktada daireler çizdiği ve ardından da kendini merdivenlerden attığı ifade edilmişti. Şimdilik bu konuda araştırmalar devam ediyor olsa da henüz robotun tam olarak aşırı çalışmaktan bozulup bozulmadığı bilinmiyor. Kazadan sonra robotun parçalarının toplandığı ve inceleme için üretici firmaya teslim edildiği ifade edildi.

Peki robot gerçekten stresten dolayı intihar mı etti?

Öncelikle stres, biyolojik bir olgudur. O yüzden robotlarda stres olması hiç de mantıklı bir açıklama değil, hatta internette duyduğumuz her şeye inanmamamız gerektiği konusunda iyi bir örnek. Bununla beraber robotlar, çok fazla işlem yaptıklarında ya da işlemleri önceliklendiremediklerinde sorunlar yaşayabiliyorlar. Teknik olarak bu durum, aşırı ısınan bir telefonun önce saçmalayıp sonra kapanmasından farklı değil. Bir başka olası neden ise robotun merdivenlerin olduğu boşluğu asansör olarak algılamış olma ihtimali.

Peki neden Güney Kore'de kurumlar bile robotun "stresten intihar ettiğini" yazdı? Aslında burada pasif agresif bir ironi var. Ülkedeki uzun ve yorucu çalışma saatlerini protesto etmek, duruma dikkat çekmek için seçilen bir yöntem bu. Yani burada bir ironinin tam olarak anlaşılamaması söz konusu.