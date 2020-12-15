iOS 12.5 ile Eski iPhone’lara COVID-19 Bildirimleri Özelliği

Apple, iOS 14 desteklemeyen eski iPhone modelleri için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. "iOS 12.5" olarak isimlendirilen bu yazılım güncellemesi, iOS 14'le kullanıma sunulan COVID-19 maruziyet bildirimi özelliğini, iPhone 6 gibi modellere getiriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, COVID-19 salgını kapsamında özel bir yazılım geliştirme kararı almıştı. "COVID-19 maruziyet bildirimi" olarak hazırlanan bu özel algoritma, kullanıcıların sosyal mesafeyi korumasına, bu sayede de salgının kontrol altına alınabilmesine yardımcı oluyordu. Yeni nesil iPhone modellerinde kullanılabilen bu özellik, artık eski iPhone modellerinde de kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor.

Apple, iOS 14'ü desteklemeyen iPhone 6 gibi popüler modelleri için, yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. "iOS 12.5" olarak isimlendirilen bu yazılım güncellemesi, temelde COVID-19 salgınıyla ilgili olarak tasarlandı. Eski model iPhone kullanıcılarını da COVID-19 maruziyet bildirimi kapsamına alan şirket, bazı güvenlik iyileştirmelerini de bu sürümle birlikte kullanıcılara getiriyor.

COVID-19 maruziyet bildirimi nasıl çalışıyor?

COVID-19 maruziyet bildirimleri, tıpkı HES uygulamasında olduğu gibi Bluetooth tabanlı bir hizmet. Çevreye sürekli olarak sinyal yayan iPhone modelleri, sosyal mesafenin aşıldığı durumlarda kullanıcıları uyarıyor. Kullanıcıların, COVID-19 test sonuçlarını da gönüllü olarak ekleyebildikleri algoritma, pozitif bir kişiyle temas edilmesi durumunda da gerekli uyarıyı yapıp, COVID-19'a maruz kalan kullanıcıyı bilgilendiriyor.

Apple, iOS 14 desteklemeyen iPhone modelleri için sunduğu iOS 12.5'le ilgili detaylı bir bilgi vermiyor. Zaten haberimizin başında da bahsettiğimiz gibi bu sürüm, sadece COVID-19'a odaklanıp, kullanıcıların salgınla ilgili dikkatli olabilmelerini sağlıyor. Bununla birlikte Apple, söz konusu özelliğin yerel sağlık birimlerinin desteklemesi halinde kullanılabileceğini belirtiyor.