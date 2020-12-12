iPhone Kullanıcılarının Bildirim Sorunu Hâlâ Çözülmed

iOS 14 güncellemesi yayınlandığından beri bazı kullanıcılar, telefonlarına gelen mesajlar için bildirim almadıklarını söylüyorlardı. Apple, bu sorunu hâlâ çözüme kavuşturmuş değil.

Apple, bu yılın en merakla beklenen amiral gemisi telefon serisi iPhone 12'yi 13 Ekim günü düzenlediği etkinlikle tanıtmıştı. Seri, dört farklı iPhone modelinden oluşuyordu ve eski iPhone tasarımını kullanıcılarına sunuyordu. iPhone 12 serisi her ne kadar kullananları fazlasıyla tatmin etse de son zamanlarda farklı bir sorunla karşı karşıya.

Geçtiğimiz aylarda MacRumors, yeni iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max ve 12 mini modellerinde görülen bir sorundan bahsetmişti. Bu sorun, bazı kullanıcıların telefonlarına gelen SMS'ler veya iMessage'lardan bildirim almamalarına yol açıyordu. Apple'ın bu hatasıysa henüz çözülebilmiş değil.

Sorun zaman zaman yaşandığından daha da sinir bozucu oluyor:

İnternette bazı kullanıcılar halen iPhone 12 serisinde yaşadıkları bu bildirim sorunundan şikâyet etmeye devam ediyor. Sorunu asıl can sıkıcı yapan şeyse her zaman yaşanmıyor oluşu. Bazı mesajların bildirimleri ekrana olması gerektiği gibi gelirken bazılarının bildirimi kullanıcıya göstermiyor.

Sorun genelde iPhone 12 kullanıcıları tarafından bildirilse de önceki iPhone modellerini kullanan bazı kullanıcılar da aynı sorunu yaşadıklarını dile getiriyor. Bu da iPhone'larda yaşanan bildirim sorununu aslında yeni seriyle alakalı olmadığını, bunun yerine iOS 14 işletim sistemiyle alakalı olduğu sonucunu doğuruyor.

Öyle ki bazı kullanıcılar iOS 14 yayınlandıktan birkaç gün sonra iPhone 11 modellerinde bu sorunu gördüklerini Apple'ın Tartışma forumunda paylaşmıştı. Fakat şirketin aradan geçen haftalara rağmen bu sorunu henüz düzeltmemiş olması bazı kullanıcıların canını haklı olarak sıktı.

Sorundan daha önce bahseden MacRumors, sorunun üstesinden gelmek için çeşitli yöntemlere başvurdu. Bazı kullanıcılar her mesaj gönderdikten sonra Mesajlar uygulamasının zorla kapatılmasının sorunu çözdüğünü belirtti. Dolayısıyla bu sorunu yaşayanlardan biriyseniz, biraz zahmetli olsa da bu çözüme başvurabilirsiniz.