iOS 14'ten İlk Ekran Görüntüsü Paylaşıldı

Apple'ın mobil işletim sistem iOS'in yeni sürümü iOS 14'ten ilk bilgiler gelmeye başladı. Ben Geskin tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre iPhone'lar iOS 14'le birlikte daha farklı bir Çoklu Görev menüsüne sahip olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, şu sıralar "iOS 14" olarak isimlendirilmesi beklenen yeni işletim sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. iPhone 12 serisi ile kullanıma sunulması beklenen iOS 14, haziran ayında düzenlenmesi planlanan Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2020) etkinlikleri kapsamında tüketicilere tanıtılacak.

iOS 14, şu an için büyük gizemlere sahip. Apple, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da WWDC'ye kadar iOS 14'le ilgili herhangi bir açıklamaya yapmayacak ve teknoloji tutkunları, haziran ayına kadar iOS 14'le ilgili sadece söylentiler kadar bilgi sahibi olabilecekler. Şimdiyse iOS 14'ün, ilk büyük sızıntısı ile karşı karşıyayız.

Apple, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü "iPad OS" isimli işletim sistemiyle iPad'leri ile iPhone'ları ayırmış, bu cihazlarına farklı özellikler sunmuştu. Bu bağlamda iPad'lerin etkileyici özelliklerinden bir tanesi, yeni bir arayüze kavuşan "Çoklu Görev" menüsü olmuştu. Kullanıcılar, yan yana bulunan uygulamaları diledikleri gibi kapatabiliyorlardı. İddialara göre bu işlevsel arayüz, iOS 14'le iPhone'lara da gelecek.

Ortaya çıkan sızıntının sahibi, Ben Geskin. Geskin, geçtiğimiz dönemlerde de Apple ile ilgili önemli sızıntıların altına imza atmış ve tüketicilerin henüz tanıtılmayan Apple ürünleriyle ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamıştı. Konuyla ilgili açıklamalarını Twitter üzerinden paylaşan Geskin, iPhone'ların iOS 14 ile iPad'lerde bulunan Çoklu Görev menüsüne sahip olacağını söylüyor. İddialarını sadece sözle dile getirmeyen Geskin, bir de video paylaştı.

iPhone'lardaki Çoklu Görev Özelliği işte böyle görünecek

Geskin, iOS 14 çalıştıran bir iPhone 11 Pro Max modelinde çekilen bir video ile iddialarını destekliyor. Söz konusu videonun sahte olmadığını ileri süren Geskin, bu görüntünün herhangi bir "jailbreak"li modele de ait olmadığını vurguluyor. Geskin'in iddialarına göre iOS 14, kesin olarak değiştirilmiş bir Çoklu Görev menüsüyle gelecek.

iOS 14'ün yeni çoklu görev menüsünü gösteren video