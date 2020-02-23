Apple AirPods X Generation, Fiyatıyla Birlikte Ortaya Çıktı

Eğer Target çalışanlarının dedikleri doğruysa Apple hayranlarının cebini biraz sarsacak ürünler yolda.

Hepimiz Apple yeni ürün tanıtım etkinliğinin önümüzdeki 6 hafta içerisinde yapılacağını biliyoruz. Ayrıca yeni bir iPhone’la birlikte bir ya da birden fazla iPad Pro’nun da gelmesi gibi harika fikirler bulunuyor. Bunun yanında yeni Apple ürünlerinin aynı gün içerisinde tanıtılıp tanıtılmayacağı konusunda da söylentiler var. Gün geçtikçe bilinmeyen kaynaklardan bu söylentilerin olduğu raporlar da karşımıza çıkıyor.

AppleInsider ve Jon Prosser'un Twitter hesabındaki raporlara göre, Target adlı marketin envanter sisteminde yukarıda bahsedilen ürünlerin de envanterde bulunduğu söyleniyor. Bunlardan en fazla ilgi çekenin ise söylentiler çıktığından beri takip ettiğim Apple'ın yeni kulaklıkları.

Target'ın envanter sistemnine göre, Apple AirPods (X Generation), mart ayında satışa çıkacak ve çıkış fiyatı ise 399 dolar olacak. Fiyat yüksek görünse de ses kesebilen kulak üstü kulaklık endüstrisine göz önüne aldığımız zaman fiyatın Bose’s 700 gibi kulaklıklarla aynı çizgide bulunduğu biliniyor.

Bu envanter sistemi ayrıca Apple TV ve yeni saat serisini de sisteme eklemiş bulunuyor. Bahsedilen 2 ürün de tamamen mantıklı geliyor çünkü Apple TV çıkalı bir kaç yıl oldu ve Apple her baharda yeni bir seri çıkarıyor.

iPod Touch'ın envantere göre fiyatı 399 dolar olarak görünüyor. Touch en son geçtiğimiz mayıs ayında yenilendi ve bu fiyattan satış yapma şansı çok düşük. Target kaynaklı sızıntılar genelde tam olarak doğru olmasa da fiyatların ve çıkış tarihlerinin genelde doğru olduğunu da belirtmekte fayda var.