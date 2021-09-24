İOS 15 Kullanıcıları Ses Sorunları Yaşıyor

20 Eylül’de Apple tarafından yayınlanan İOS 15 güncellemesiyle, her güncellemede olduğu gibi birçok yeniliğin yanı sıra birkaç hata da geldi. Güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcılar ses sorunlarıyla karşılaştığını bildirdi.

Görkemli bir lansmanla iPhone 13 modelini tanıtan Apple, yeni iOS sürümüyle uzun zamandır beklenen yeniliklerle birlikte sürpriz yenilikleri de beraberinde getirdi. FaceTime, uzamsal ses, memoji, canlı metin ve daha birçok konuda yenilikler getiren İOS 15 sürümü, birçok kullanıcı tarafından deneyimlenmeye başlandı. Apple, İOS 15 ile birlikte iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 15’i de yayınladı.

Güncellemeyle gelen yenilikler birçok kullanıcıyı heyecanlandırsa da, bazı kullanıcılar ise çeşitli hatalarla karşılaştı. Geçtiğimiz günlerde, İOS 15 güncellemesi yapan bazı kullanıcılar depolama alanı ile ilgili hata bildirmişlerdi. Bildirilen bu hataya göre kullanıcılar, iPhone cihazında yeterli miktarda depolama alanı olmasına rağmen depolama uyarısıyla karşılaştılar. Bazı cihazların ise depolama alanını cihazın kapasitesinden daha fazla gösterdiği görülmüştü. Bir başka hatanın ise ses ile ilgili olduğu ortaya çıktı.

Story, Reels ve YouTube videoları sesli izlenemiyor

İOS 15 güncellemesi 20 Eylül’de yayınlandıktan sonra, hatalardan birinin de ses konusunda olduğu anlaşıldı. Bazı kullanıcıların yorumlarına göre güncellemeden sonra, telefon sessizdeyken Instagram’ın popüler olan özellikleri Story, Reels ve bunlarla birlikte YouTube’da videolar sesli olarak izlenemiyor.

Bazı kullanıcılar bu sorunun sadece bazı uygulamalarda gözlendiğini söylese de, bazıları ise hemen hemen her uygulamada söz konusu sorunla karşılaşıldığını ifade ediyor. Kimi kullanıcılara göre ise sorun sadece beta sürümlerde mevcut. Facebook, kullanıcılarına ulaşarak, bazı kişilerin Instagram hikayelerinde sesleri duymakta sorun yaşadıklarının farkında olduklarını ve sorunu düzelteceklerini söyledi.