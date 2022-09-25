iOS 16.1 ile AirPods Pro'ya Dokunmatik Kontrolü Geliyor

Apple, iOS 16.1 Beta sürümüyle birlikte AirPods Pro kullanıcılarının uzun süredir beklediği bir özelliği faaliyete geçirecek. Buna göre artık ses ayarı yapmak için dokunmatik kontroller isteğe bağlı olarak devre dışı bırakılabilecek.

Yeni AirPods Pro'nun özelliklerinden biri de, her bir kulaklığın üzerinde yer alan dokunmatik sensörleri kullanarak sesi azaltıp arttırabilme özelliğiydi. Bu özellik bazı kullanıcıların hoşuna gitse de bazı kullanıcılarda memnuniyetsizlik yaratmıştı.

iPhone'ların güncel işletim sistemi olan iOS 16.0.2 sürümünde bu dokunmatik kontrolleri kapatmak gibi bir opsiyon bulunmuyordu. Kullanıcılardan gelen taleplere kulak veren Apple, 16.1 beta sürümünde AirPods Pro'lar için dokunmatik kontrolleri isteğe bağlı olarak devre dışı bırakabilme özelliğini getirdi.

iOS 16.1 betada AirPods Pro dokunmatik sensörleri nasıl açılıp kapatılır?

AirPods Pro cihazını takıp çıkarırken ya da kulağında düzeltirken ses düzeyinin değişmesinden rahatsız olanların, dokunmatiklerle ses düzeyini ayarlama seçeneğini kapatmaları oldukça kolay. Bunun için yapılması gerekenler şu şekilde:

Akıllı telefonunuzdan ayarlara girin

girin Erişilebilirlik sayfasına giriş yapın

sayfasına giriş yapın AirPods Pro sayfasından dokunmatik ses düzeyi kontrolünü kapatın (ya da açmak istiyorsanız açık hale getirin)

Yapmanız gerekenler bu kadar basit. Ayrıca bu sayfada daha önce olduğu gibi AirPods Pro'ların basılı tutma gibi özelliklerinin görevlerini de kişiselleştirebiliyoruz. Örneğin bu fonksiyonun işlevini aktif ses engellemeyi aktifleştirmek, şeffaflık modunu açmak ya da Siri'yi çalıştırmak için kullanabiliyoruz.

Şu anda iOS 16.1, geliştiriciler ve Apple'ın açık beta programına kayıtlı olan kişiler için erişilebilir durumda. Geri kalan kullanıcıların ise bu güncellemeyi Ekim ayında alması bekleniyor. Yeni güncelleme ile birlikte AirPods Pro kontrollerine ek olarak başka pek çok yenillik de Apple kullanıcılarının erişimine açılmış olacak.

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