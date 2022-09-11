iPhone 14'ü Ucuza Getirmek İçin Hangi Ülkeye Gitmek Gerekir?

Ülkemizdeki iPhone fiyatlarının yüksekliği herkesin dilinde. Yurt dışından almanın daha uygun fiyatlı olduğu yönünde pek çok paylaşım sosyal medyayı sarmış durumda. Peki yılın bu zamanı, iPhone almak için nereye gidilir?

Apple'ın yaptığı lansman etkinliğinde yeni iPhone 14 serisi, Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra, Apple Watch SE, Airbuds Pro 2 gibi ürünleri görmüştük. Bu ürünlerin fiyatları ise "Tamam iyi güzel hoş da bu kadar para verilir mi?" dedirtmişti. Hemen ardından da her yıl olduğu gibi "O parayla şu ülkeye gelir alır dönersiniz, cebinizde bu kadar kalır" paylaşımları yapıldı. Türkiye, iPhone 14 Pro Max'in en pahalı olduğu ülke olmuştu.

Ekonomik anlamda bu paylaşımlar doğru olsa da, en tatmin edici iPhone seyahati deneyimi için alternatif rotalara bakmakta fayda var. Sonuçta Eylül ayı geldi ve havalar serinlemeye başladı. Uzun yıllardır bitmeyen "Yılın bu zamanı lüfer yiyeceksen Datça'da yiyeceksin" muhabbetlerini biz de o zaman iPhone için yapabilriz: "Yılın bu zamanı iPhone almaya gideceksen onun yerini biz söyleyelim, bak şurası müthiş oluyor..."

(Bu yazıdaki hesaplamalar tamamen pasaportunuz, vizeniz olduğu varsayımıyla yapılmıştır.)

Alacağımız cihaz : iPhone 14 Pro Max (128 GB)

: iPhone 14 Pro Max (128 GB) Türkiye Fiyatı: 43.999 TL

Yılın bu zamanı tam gidilecek yer: Toskana - İtalya

İtalya'nın bu güzel şehri Toskana, aynı zamanda şaraplarıyla da meşhur. Söz konusu İtalya olunca pizza ve makarna akla gelen ilk yiyecekler olsa da bölgede oldukça güzel peynirler de bulunuyor. Avrupa destinasyonlarına ülkemizden uçuşlar normalde pahalı olduğunda Sofya üzerinden gitmek bir alterantif olsa da, yakın zamanda gideceğimiz için İstanbul'dan uçuş seçmek daha mantıklı oluyor. Bölgeye yakın olan iki hava limanı Pisa ve Bologna'dan Bologna'ya olan uçuşlar 2000 lira daha ucuz, o yüzden Bologna üzerinden gideceğiz.

2 gece boyunca ülkede konaklayacağız. Bu durumda iki alternatifimiz var: Ya AirBnb ya da otel. Bari tatilde yemek yapmakla falan uğraşmayalım, diyerek 2 geceliğine Sina Astor adlı 4 yıldızlı otele karar verdim ama sizin tercihiniz farklı olabilir. 2 kişi iki gecelik oda fiyatı 288 dolar. Bu fiyata sabah kahvaltısı, plaj ve havuz dahil.

İtalya'da iki akşam yemeği yiyeceğiz. Ortalama fast food menüleri 8 Euro, restoranda yemek ise 15 Euro. Ayrıca muhtemelen sağda soldaki kafelerde sekiz tane de kahve içsek ortalama 12 Euro da ona vereceğiz. Toplu taşıma yerine az yakan bir otomobil kiraladığımızda ise kiralama ücreti + yakıt 80 Euro ediyor.

Bilet (Gidiş dönüş): 6.320 TL

6.320 TL iPhone 14 Pro Fiyatı: 1.489 Euro (27.287,58 TL)

1.489 Euro (27.287,58 TL) Oda fiyatı: 288 dolar (5.251,88 TL)

288 dolar (5.251,88 TL) Yeme-içme ve ulaşım: 117 Euro (2.147,85 TL)

117 Euro (2.147,85 TL) Dönüşte de telefon IMEI kayıt parası var: 2732 TL

2732 TL Toplam: 43740,31 TL

Cepte kalan parayla da artık dönüşte hatıra bir iki bir şey alırsınız.

Gelelim bir diğer alternatif rotaya: Hurghada

Mısır'ın bu güzide tatil beldesi pek bilinmiyor olsa da oldukça güzel bir yer. Üstelik sıcak denizlerde yüzmek isteyenler için de gayet uygun. Hurghada özellikle Avrupa'dan çok fazla turist çeken bir yer olarak biliniyor. Buraya gitmenin maliyetine bakalım:

Denizi-havuzu olan, her şey dahil bir tatil yapmak için en yüksek puanlı otellerden biri olarak gördüğüm Bellagio Beach Resort & Spa'yı seçtim ki kaplıca falan ne varsa hepsini kullanayım ama ayrı ayrı para vermeyeyim. Deniz manzaralı lüks odada iki gün boyunca tatilin bedeli, vergiler dahil 7.666 TL. (Oda iki kişilik):

O kadar gelmişken El Dahar'da turistlere yönelik ürünlerden almak için pazarlığa tutuşmadan, 424 lira verip Giftun Adaları gezip gelmeden, (öğle yemeği geziye dahil), ne bileyim 50 dolar verip Krallar Vadisi'ni görmeden de gelmeyelim dersek, oraya da alacağımız şeylere bağlı olarak 2500 TL ödememiz gerekir, ama bu kısım opsiyonel.

Uçak bileti (Gidiş dönüş): 4.385 TL

4.385 TL Konaklama : 7.666 TL

: 7.666 TL Telefon: 28,256 Mısır Lirası (26.700 TL)

28,256 Mısır Lirası (26.700 TL) Kayıt Ücreti: 2732 TL

Toplam: 43.983 TL

Kalan para: 16 TL. Dönüşte havaalanından su alırsınız.

"Buralar yakın, ben uzak diyar istiyorum" diyenlere: Maldivler

İstiyorsunuz ki bütün oteller yerine hava alanlarında uyuyun, yemek yemeye harcadığınız para telefon parasını bulsun. Neyse ki gene kıyamadık da Maldivler seçtik, hadi yine iyisiniz. Cancun falan da güzel ama gidiş dönüş 36 saat çekilmez şimdi. Maldivler iyidir.

Kalacak yer olarak da tercihim bir kez daha otel, zaten denizin ortasında küçücük adalardan bahsediyoruz, Survivor yarışmacısı gibi ne işimiz var bungalovun içinde hindistan cevizi kırmaya çalışmakla. Madlivler'de 2 gün geçirdiğimiz senaryoda, 4 yıldızlı bir otelde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği dahil 4.308 TL'ye konaklayabiliyoruz. .

Bilet (Gidiş-dönüş): 18.049 TL (En fiyat performaslı uçuş, en ucuzu değil)

18.049 TL (En fiyat performaslı uçuş, en ucuzu değil) Telefon Fiyatı: 18.524 Maldiv Rufiyası (21.943 TL)

18.524 Maldiv Rufiyası (21.943 TL) Kayıt Ücreti: 2.732 TL

2.732 TL Toplam: 43.613 TL

Maldivler biraz pahalıya geldi ama yapacak bir şey yok. 386 liramızla bir iki ufak tefek hediyelik alırız.

"Güzel abim, ben param cebimde kalsın mümkün olduğunca" alternatifi: Bulgaristan

İlk hedefimiz Sofya ekspresi olacak bu durumda. bileti olduğunca ucuza getirmek için 31,12 Euro verip en ucuz bileti alıyoruz. Bir de dönüş bileti lazım, bu da bize 62,24 Euro gibi bir masraf demek. Belgelerinize vs sahip çıkın, yemeğinizi Bulgaristan'da yiyeceğiniz yemeklere güvenmiyorsanız yanınızda götürün. Soğuk sandviç olur, bisküvi olur, su olur; trende götürebiliyorsunuz.

Bu ülkede,

Telefonun fiyatı: 2.949 Leva, (27.636 TL)

2.949 Leva, (27.636 TL) Yola verdiğimiz para: 1.144 TL

1.144 TL IMEI Kayıt bedeli: 2.732 TL'lik de kayıt ücreti var.

2.732 TL'lik de kayıt ücreti var. Toplamda cebimizden çıkan para ise 31.512 TL oluyor. Tam 12.487 TL ise cebimizde kalıyor.

Dip Not: Fiyatlar tarihten tarihe, kura ve seyahat durumuna göre farklılık gösterebilir. Farklı ülkelerdeki iPhone fiyatları değişikliğe uğrayabilir. Burada yazılan fiyatlar ile gerçek fiyatlar arasında değişiklikler oluşabilir. Apple'ın kendi mağazası olmayan ülkelerde, o ülkedeki perakendecilerin fiyatları esas alınmıştır.

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iPhone 14 incelememiz de yayında: