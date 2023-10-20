iOS 17.1, çok büyük bir olasılıkla 24 Ekim'de kullanıma sunulacak. Peki bu işletim sistemiyle hangi yeni özellikler gelecek? Hangi hatalar giderildi? İşte iOS 17.1 ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, çok büyük bir olasılıkla 24 Ekim'de, iOS 17.1'i yayınlayacak. Apple, takvimle ilgili hiçbir şekilde konuşmadı ancak Fransa'daki düzenleyiciler kurumlar, geçtiğimiz günlerde yaptıkları bir açıklama ile iOS 17.1'in 24 Ekim'de yayınlanacağı bilgisini verdiler. Hâl böyle olunca iPhone sahipleri, gelecek yeni özellikler için heyecanlı bir bekleyiş sürecine girdiler.

Peki iOS 17.1, hangi özelliklerle donatılacak? Bu içeriğimizde, iOS 17.1'in yeni özelliklerine ve gerçekleştireceği hata düzeltmelerine değineceğiz.

İşte iOS 17.1 ile gelecek yeni özellikler:

AirDrop, cihazlar uzaktayken de aktarıma devam edecek

Apple, WWDC 2023 etkinliklerinde, iPhone'lar arasında veri paylaşımı yapılmasını sağlayan AirDrop özelliğinin, cihazların birbirlerinden uzaklaştığında da aktarıma devam edebileceğini açıkladı. Ancak bu özellik, iOS 17.0'de kullanıcılara ulaşmadı. Bu durum, 24 Ekim'de yayınlanacak yeni sürümde değişecek. Buna ek olarak, AirDrop aktarımları Wi-Fi'a ek olarak, hücresel veri aracılığıyla da yapılabilecek.

Apple Music yenilenecek

iOS 17.1, Apple'ın çevrim içi müzik platformu Apple Music'e de el atacak. Uygulama, yeni bir favori bölümüne ev sahipliği yapacak. Yeni filtreleme seçenekleriyle kullanıcının favori müziklere ulaşması kolay olacak. Ayrıca bundan sonra çalma listeleri özelleştirilebilecek. Tüm bunlara ek olarak; çalma listelerinin alt kısmında, çalma listesinin havasına uygun müziklerin tavsiye edildiği bir bölüm olacak.

Bekleme Modu üzerindeki hâkimiyet artacak

iOS 17'deki en büyük özelliklerden biri "Bekleme Modu" olarak karşımıza çıktı. Bu özellik, telefon şarjdayken bazı bilgilerin ekranda gösterilmesini sağlıyordu. Evet, always on display'den bahsediyoruz. iOS 17.1, bu yeni özellik için daha fazla seçenek sunmaya başlayacak.

Apple Wallet, daha detaylı bilgi sunacak

iOS 17.1, Apple Wallet uygulamasının da kapsamını genişletecek. Apple, bazı bankalar ile iş birliği yaptı ve bu kapsamda kullanıcıların, kredi kartlarıyla ilgili daha fazla bilgi sunulmasını sağlayacak.

Kilit ekranındaki duvar kâğıtları özelleştirilebilecek

iPhone'lardaki kilit ekranları, iOS 16'dan beri karışık fotoğraf desteği sunuyor. Bu özellik, kullanıcının galerisinde bulunan görüntülerin rastgele seçilip, telefon her uyandırıldığında farklı bir duvar kâğıdı gösterilmesini sağlıyordu. Ancak kullanıcılar, bu özelliğin ince ayar yapmaktan yoksun oluşundan rahatsızdılar. iOS 17.1, bu durumu değiştirecek. Kullanıcı artık, yeni bir albüm oluşturup bu albümdeki duvar kâğıtlarının gösterilmesini sağlayabilecek.

iPhone 15 Pro'nun eylem butonu da güncellenecek

Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te eylem butonu kullanmaya başladı. iOS 17.1 ile bu butonun optimizasyonu iyileştirilecek. Ayrıca yanlışlıkla dokunmalara karşı da yeni bir koruma katmanı oluşturulacak. Telefon cepteyken eylem butonuna basılma durumu ortadan kalkmış olacak.

iOS 17.1'deki hata düzeltmeleri:

Ev uygulamasında bilinen sorunlar giderildi.

Ekran süresi özelliğindeki senkronizasyon sorunu çözüldü.

Apple Watch entegrasyonu sırasında yaşanan konum gizlilik ayarının sıfırlanması hatası çözüldü.

Biriyle konuşurken yeni bir arama geldiğinde yaşanan isim göstermeme hatası giderildi.

Satın alınan zil seslerinin SMS için kullanılmasını engelleyen hata çözüldü.

Klavyede yaşanan donma problemi çözüldü.

iPhone 14 ve iPhone 15'te yaşanan kilitlenme algılama hataları giderildi.

Ekran görüntüsünün donması sorunu çözüldü.

iOS 17 destekleyen iPhone modelleri için:

iOS güncellemeleri nasıl yapılır?