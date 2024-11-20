Apple, iOS 18.1.1 kodlu güncellemesini yayımladı. iPhone sahiplerinin, bu güncellemeyi ivedilikle yüklemeleri gerekiyor. Peki iOS 18.1.1 ile kullanıcılara hangi özellikler geldi?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan çok da beklemediğimiz bir hamle geldi. Şirket, sessiz sedasız iOS 18.1.1 kodlu güncellemesini yayımladı. Bu güncellemenin tüm iPhone sahipleri tarafından ivedilikle yüklenmesi gerekiyor.

Apple'ın yayımladığı güncelleme notlarına baktığımızda iOS 18.1.1'in iPhone'lara herhangi bir yenilik getirmediğini görüyoruz. Yani bu güncelleme, kullanıcı güvenliğini riske atan güvenlik açıklarına odaklanıyor.

iOS 18.1.1 nasıl yüklenir?

Adım #1: " Ayarlar " bölümüne girin.

" " bölümüne girin. Adım #2: " Genel "e dokunun.

" "e dokunun. Adım #3: " Yazılım Güncelleme " bölümünü açın.

" " bölümünü açın. Adım #4: Yönergeleri takip ederek iOS 18.1.1 güncellemesini yükleyin.

Eğer siz de iOS 18 ile çalışan bir iPhone kullanıyorsanız bu güncellemeyi hemen yapmanızda fayda var. Aksi takdirde güvenlik açıklarına karşı korumasız duruma düşebilirsiniz.