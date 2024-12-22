Apple'ın iOS 18.2.1 güncellemesini hazırladığı ortaya çıktı. Yeni sürüm, kullanıcıların yaşadığı sorunları çözmeye yönelik olacak.

Apple, geçtiğimiz haftalarda yeni iOS 18 sürümü iOS 18.2’yi resmen yayımlamıştı. Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri odaklı olan sürüm, Genmoji’den yeni Mail uygulamasına kadar birçok önemli yeniliği iPhone’lara getirerek en büyük güncellemelerden biri olarak kayıtlara geçmişti.

Ancak her sürümde olduğu gibi bu sürümde de birlikte telefonlarında bazı sorunlar yaşayanlar vardı. Şimdi MacRumors tarafından edinilen bilgiler, Apple’ın bu sorunları çözmek için kolları sıvadığını gösterdi.

iOS 18.2.1 güncellemesi, iOS 18.2'yle gelen sorunları çözmeye yönelik olacak

Edinilen bilgilere göre Apple, yakında iOS 18.2.1 ismini verdiği yepyeni bir güncellemeyi kullanıcılarına sunmaya başlayacak. Maalesef güncelleme hakkında şu an için çok bir detay yok ancak bazı tahminler mevcut.

iOS 18.2.1, muhtemelen öyle çok büyük bir güncelleme olmayacak. Gelen bilgilere göre sürümün ana amacı, tıpkı önceki “x.x.1” güncellemeleri gibi sorunları çözme ve yeni güvenlik özellikleri getirmeyi amaçlayacak. Eğer iOS 18.2’ye geçip sorun yaşayanlardansanız iOS 18.2.1 ile bu sorunların çözüldüğünü görebilirsiniz.

iOS 18.2.1’in ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil. Ancak birkaç hafta içinde geleceğini tahmin etmek yanlış olmaz. Ayrıca şirketin sıradaki büyük güncelleme iOS 18.3’ü de betada test ettiğini aktaralım. Bu sürüm, muhtemelen ocak sonuna doğru iPhone’lara gelecek.