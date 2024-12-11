Apple, iOS 18.2 ve iPadOS 18.2 güncellemelerini yayımladı. Yeni güncellemeler ile birlikte yapay zeka destekli yeni özellikler sunuldu.

Apple, iOS 18.2 ve iPadOS 18.2 güncellemelerini kullanıcılarla buluşturdu. Yeni sürüm, yapay zeka özellikleriyle dikkat çekerken, cihaz kullanımını daha interaktif hale getirecek birçok yenilik sunuyor.

Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için iOS 18.2 ve iPadOS 18.2 güncellemelerini yayımladı. Yeni güncelleme yapay zeka destekli araçlarla donatılmış yeni özellikler içeriyor.

iOS 18.2 ile gelen yenilikler

Özellikle kullanıcıların görseller oluşturmasını sağlayan Image Playground ve kişiselleştirilmiş emojiler oluşturulabilen Genmoji gibi özellikler, güncellemenin öne çıkan yeniliklerinden. Siri de ChatGPT işlevselliğini alarak daha kapsamlı bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Yeni özelliklerin yanı sıra, güncelleme bazı iyileştirmeler de getiriyor. AirTag paylaşımı, News+ servisinde sudoku bulmacaları ve kilit ekranındaki ses kontrolleri gibi işlevler, kullanıcıların günlük kullanım deneyimlerini kolaylaştırıyor. Ayrıca ilk aşamada sadece İngilizce dil desteği sunulurken, 2025’te daha fazla dil seçeneği eklenmesi planlanıyor.

İşte güncelleme ile birlikte gelen yeni özellikler: