Yeni iOS 18.4 güncellemesi geldi. Yeni iOS sürümüyle Denetim Merkezi, Haritalar ve CarPlay’e çeşitli işlevsel özellikler eklendi, bazı uygulamalar güncellendi.

Apple, bir süredir üzerinde çalıştığı iOS 18.4 güncellemesini sonunda herkesin kullanımına açtı. Bu yeni sürümle birlikte Apple Intelligence özellikleri daha fazla bölgeye yayılırken, sistem genelinde dikkat çeken bazı yenilikler ve iyileştirmeler de geliyor.

iOS 18.4 güncellemesi nihayet geldi ve beraberinde hem yeni özellikler hem de hangi modellerin desteklendiği netleşti. Yeni sürümde AirPods Max’e kayıpsız ses desteği ekleniyor.

iOS 18.4 güncellemesi ile gelen yenilikler

Apple Intelligence daha fazla dile ve bölgeye yayılıyor. Aynı zamanda Görsel Zeka özelliği, yepyeni emojiler, CarPlay için arayüz yenilikleri ve Vision Pro kullanıcılarına özel bir uygulama da güncellemeyle birlikte geliyor. Öte yandan Denetim Merkezi’ne Apple Intelligence’la ilgili yeni kontrol butonları eklenmiş. Haritalar’da artık dil tercihi yapabiliyorsunuz ve Denetim Merkezi’ne Chill, Sleep gibi temalı müzik modları da gelmiş, küçük ama işe yarar dokunuşlar diyebiliriz.

Bunların dışında Apple News+ ve Fotoğraflar gibi bazı uygulamalarda da işe yarar ufak tefek yenilikler var. Safari’de arama önerileri biraz daha akıllanmış, App Store’da ise yorumların özetlenmiş hâliyle karşınıza çıkması gibi küçük ama kullanışlı dokunuşlar dikkat çekiyor.

iOS 18.4 güncellemesi hangi iPhone modellerini destekliyor?

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max

iPhone 16

iPhone 12 mini ve iPhone 12

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max

iPhone XR, XS ve XS Max

iPhone 13 mini ve iPhone 13

iPhone 11

iPhone SE (2’nci nesil)

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus

iPhone SE (3’üncü nesil)

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

Apple Intelligence destekleyen iPhone modelleri: