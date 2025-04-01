Apple, bir süredir üzerinde çalıştığı iOS 18.4 güncellemesini sonunda herkesin kullanımına açtı. Bu yeni sürümle birlikte Apple Intelligence özellikleri daha fazla bölgeye yayılırken, sistem genelinde dikkat çeken bazı yenilikler ve iyileştirmeler de geliyor.
iOS 18.4 güncellemesi nihayet geldi ve beraberinde hem yeni özellikler hem de hangi modellerin desteklendiği netleşti. Yeni sürümde AirPods Max’e kayıpsız ses desteği ekleniyor.
iOS 18.4 güncellemesi ile gelen yenilikler
Apple Intelligence daha fazla dile ve bölgeye yayılıyor. Aynı zamanda Görsel Zeka özelliği, yepyeni emojiler, CarPlay için arayüz yenilikleri ve Vision Pro kullanıcılarına özel bir uygulama da güncellemeyle birlikte geliyor. Öte yandan Denetim Merkezi’ne Apple Intelligence’la ilgili yeni kontrol butonları eklenmiş. Haritalar’da artık dil tercihi yapabiliyorsunuz ve Denetim Merkezi’ne Chill, Sleep gibi temalı müzik modları da gelmiş, küçük ama işe yarar dokunuşlar diyebiliriz.
Bunların dışında Apple News+ ve Fotoğraflar gibi bazı uygulamalarda da işe yarar ufak tefek yenilikler var. Safari’de arama önerileri biraz daha akıllanmış, App Store’da ise yorumların özetlenmiş hâliyle karşınıza çıkması gibi küçük ama kullanışlı dokunuşlar dikkat çekiyor.
iOS 18.4 güncellemesi hangi iPhone modellerini destekliyor?
- iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 12 mini ve iPhone 12
- iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max
- iPhone XR, XS ve XS Max
- iPhone 13 mini ve iPhone 13
- iPhone 11
- iPhone SE (2’nci nesil)
- iPhone 14 ve iPhone 14 Plus
- iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max
- iPhone 15 ve iPhone 15 Plus
- iPhone SE (3’üncü nesil)
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
Apple Intelligence destekleyen iPhone modelleri:
- iPhone 15 Pro
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 16 Plus
- iPhone 15 Pro Max