Apple, iOS 18.4 güncellemesi ile Siri'yi baştan aşağı değiştirmeyi planlıyor. Yeni güncelleme ile Siri'ye tam üç yeni özellik eklenecek.

Apple, Siri’yi daha akıllı ve daha işlevsel hâle getirecek yenilikleri yeni iOS 18.4 güncellemesiyle birlikte kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Siri, bu güncelleme ile birlikte bir dijital asistandan beklediğinizden çok daha fazlasını sunmaya başlayacak.

iOS 18’in önceki sürümlerinde Siri için hızlı yanıtlar, gelişmiş dil işleme, daha minimal bir arayüz ve ChatGPT entegrasyonu gibi dikkat çekici iyileştirmeler yapılmıştı ancak Apple, Siri’nin potansiyelinin henüz tamamının ortaya çıkmadığını ve asıl büyük yeniliklerin yolda olduğunu belirtmişti. iOS 18.4, bu sözlerin yerine getirileceği güncelleme olarak öne çıkıyor.

iOS 18.4 ile gelecek üç büyük Siri özelliği

Kişisel Bağlam : Siri artık sizinle ilgili detayları daha iyi anlayarak daha kişiselleştirilmiş öneriler sunabilecek. Örneğin bir arkadaşınızın gönderdiği tarifin mesajlarda mı, e-postada mı, yoksa notlarda mı olduğunu bulamadınız mı? Siri, cihazınızdaki bilgileri gizliliğinizi koruyarak analiz edecek ve tam ihtiyacınız olanı karşınıza çıkaracak.

: Siri artık sizinle ilgili detayları daha iyi anlayarak daha kişiselleştirilmiş öneriler sunabilecek. Örneğin bir arkadaşınızın gönderdiği tarifin mesajlarda mı, e-postada mı, yoksa notlarda mı olduğunu bulamadınız mı? Siri, cihazınızdaki bilgileri gizliliğinizi koruyarak analiz edecek ve tam ihtiyacınız olanı karşınıza çıkaracak. Ekranda Farkındalık : Apple, Siri’ye ekranınızdaki içerikleri anlama yeteneği kazandırıyor. Örneğin bir arkadaşınızın gönderdiği adresi kaydetmek istediğinizde sadece “Bu adresi kişi kartıma ekle” demeniz yeterli olacak. Siri, ekranınızdaki bilgiyi algılayacak ve isteğinizi gerçekleştirecek.

: Apple, Siri’ye ekranınızdaki içerikleri anlama yeteneği kazandırıyor. Örneğin bir arkadaşınızın gönderdiği adresi kaydetmek istediğinizde sadece “Bu adresi kişi kartıma ekle” demeniz yeterli olacak. Siri, ekranınızdaki bilgiyi algılayacak ve isteğinizi gerçekleştirecek. Uygulamalarda Harekete Geçme: Siri artık birden fazla uygulama arasında sorunsuz bir şekilde çalışacak. Örneğin “Hazırladığım e-postayı Ayşe ile Ahmet’e gönder” dediğinizde, hangi e-postadan bahsettiğinizi ve hangi uygulamayı kastettiğinizi anlayacak.

Gelecekte Siri’ye neler bekliyor?

2026 yılına kadar çıkması beklenen “LLM Siri” (Büyük Dil Modeli Siri), asistanı artık bir sohbet botu gibi kullanmanıza olanak tanıyacak. Siri böylelikle karmaşık talepleri hızla yerine getirebilecek bir hâle gelecek.

Apple, iOS 18.4 ile Siri’yi âdeta yeniden tanımlarken, gelecekteki sürümlerle birlikte sınırları daha da zorlamayı hedefliyor. Yeni özelliklerle Siri artık sadece bir sesli asistan değil, günlük yaşamınızın ayrılmaz bir parçası olacak.