iPhone'lar, Sizi Arayan İşletmenin Logosunu Gösterecek

Apple, iOS 18.2 ile kullanıma sunacağı bir dizi yeni özellik duyurdu. Business Connect'in bir parçası olan yeni özellikler, işletmelerin kullanıcılara daha etkin bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan hem işletmeleri hem de bireysel kullanıcıları memnun edecek bir hamle geldi. iOS 18.2 ile bir dizi yeni özelliği kullanıma sunacağını duyuran Apple, işletmelerin büyümesine yardımcı olacak. Bireysel kullanıcılar ise telefonlarına gelen arama, mesaj ve e-postalarda daha iyi bir deneyim yaşayacaklar.

Apple'ın açıklamasına göre işletmeler, "Business Connect" hizmeti ile kurumsal kimliklerini oluşturabiliyorlardı. Artık kurumsal kimliğini oluşturan işletmeler, müşterilerine ulaştıkları zaman kendi "reklamlarını" yapabilecekler. Çünkü firmaların isimleri ve logoları, arama sayfasının yanı sıra e-posta, Apple Pay ve Mesajlar uygulamasında gösterilecek. Bireysel kullanıcılar da söz konusu aramanın kimden geldiğini rahatlıkla anlayabilecekler.

iOS 18.2 ile gelecek yeni özellik böyle görünecek

Apple'ın işletmelere yönelik tek yeniliği bu değil. İşletmeler, artık Apple kullanıcılarına etkin bir şekilde ulaşabilecekler. Peki bu nasıl mümkün olacak? Apple'ın açıklamasına göre işletmeler, Business Connect kapsamında yemek siparişleri ve rezervasyonlar alabilecek, bilet satışları gerçekleştirebilecekler.

Tabii bu hizmetten faydalanmak isteyen işletmelerin, Business Connect hizmetine üye olmaları ve kurumsal kimliklerini oluşturmaları gerekecek. Hizmetin Türkiye'de de aktif olacağını belirtelim.