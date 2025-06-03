Apple’ın iOS 19 sürümünde isim değişikliği, yeni arayüz tasarımı, sağlık takibi ve batarya yönetimi gibi yenilikler öne çıkıyor. iOS 19’un Vision Pro’dan ilham alan tasarımı, yıl bazlı isimlendirme sistemi ve yapay zekâ destekli sağlık özellikleri dikkat çekiyor. Pil tarafında ise yapay zekâ destekli bir yönetim sistemi gündemde.

Apple, 10 Haziran'da düzenleyeceği WWDC 2025 etkinliğinde iOS 19'u tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinlik öncesinde işletim sistemiyle ilgili dikkat çeken bazı iddialar ortaya atıldı. Bunlar arasında isimlendirme değişikliği, yeni bir tasarım dili ve yapay zekâ destekli sağlık özellikleri yer alıyor.

Bu yıl Apple, işletim sistemlerinin isimlendirme şeklini değiştirebilir gibi görünüyor. Söylentilere göre iOS 19 ismi yerine “iOS 26” adı kullanılacak. Yani artık sürüm numarası yerine çıkış yılına göre bir adlandırma sistemi geliyor olabilir. Aynı durum iPadOS, macOS ve diğer platformlar için de geçerli olacak gibi duruyor. Bu da aslında Apple’ın cihazlarına yıl bazlı model ismi verme alışkanlığıyla oldukça örtüşüyor.

iOS 19, görünümden sağlık özelliklerine kadar baştan aşağı yenileniyor

Tasarım tarafında da önemli değişiklikler gündemde. Görsel açıdan Vision Pro başlığından ilham alındığı belirtilen bu yeni arayüzde, yarı saydam paneller ve yuvarlak uygulama simgeleri gibi detaylara yer verileceği öne sürülüyor. Apple’ın bu tasarımı tüm cihazlarına yayarak daha tutarlı bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedeflediği belirtiliyor.

Sağlık ve oyun alanlarında da bazı yeniliklerin devreye alınması muhtemel görünüyor. Apple’ın, sağlık uygulamasıyla entegre çalışan bir yapay zekâ koçu üzerinde çalıştığı, bu sistemin kullanıcılara yaşam tarzı önerileri sunacağı iddia ediliyor. Ayrıca karbonhidrat ve kafein takibi gibi yeni özelliklerin de uygulamaya eklenmesi bekleniyor. Öte yandan Apple Arcade ile App Store oyunlarını tek bir merkezde toplayan yeni bir oyun uygulamasının da tanıtılabileceği ifade ediliyor.

Pil tarafında ise yapay zekâ destekli bir yönetim sistemi gündemde. Bu sistemin, kullanım alışkanlıklarına göre batarya performansını optimize etmesi bekleniyor. Aynı zamanda kilit ekranında yeni bir şarj göstergesi ve ters kablosuz şarj gibi donanımsal yeniliklerin de test aşamasında olduğu söyleniyor.