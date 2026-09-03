iOS 27 ile Yeni "iPhone Handoff" Özelliği Geliyor: Peki Ne İşe Yarıyor ve Nasıl Çalışacak?

Apple'ın iOS 27 ile sunacağı iPhone Handoff özelliği, aynı telefon numarasını iki farklı iPhone arasında sorunsuz şekilde kullanmayı sağlıyor.

Apple, iOS 27 ile birlikte kullanıcılara aynı telefon numarasını iki farklı iPhone cihazı arasında sorunsuz bir şekilde kullanma imkânı tanıyan yeni "iPhone Handoff" özelliğini sunacak.

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Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, hatlarını değiştirmek zorunda kalmadan iki iPhone arasında kolayca geçiş yapabilecek.

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"iPhone Handoff" nasıl çalışacak?

Söz konusu özellik ilk olarak Haziran ayındaki WWDC 2026 etkinliğinde, iOS 27 ile gelecek yüzlerce yeniliğin listelendiği bir slaytta kısaca görünmüş ancak Apple detay vermemişti. Bugün MacRumors forum üyesi "pdfu", Xcode 27'deki cihaz simülasyonu üzerinden özelliğin nasıl çalıştığını gösteren bir video paylaştı.

"iPhone Handoff", Ayarlar uygulamasındaki Hücresel menüsü üzerinden kuruluyor. Kurulum sırasında ana cihaz ve ikincil cihaz seçimi yapılıyor. Apple'ın açıklamasına göre kullanıcının ana eSIM'i birincil cihazda kalırken, yardımcı cihaza ikincil bir eSIM tanımlanıyor. Bu yapı sayesinde aynı numarayla iki telefon arasında dilediğiniz gibi geçiş yapabiliyorsunuz. Tüm hücresel ayarlar ana cihaz üzerinden yönetilirken, konum paylaşımı o an aktif olarak kullanılan cihaz üzerinden gerçekleştiriliyor.

Operatör desteği şart olacak

iOS 27 yüklü iki iPhone'a sahip olmanın yanı sıra, bu özelliğin kullanılabilmesi için hücresel operatör desteği de gerekecek. Forum paylaşımında, ABD'de T-Mobile ve Almanya'da Deutsche Telekom'un bu özelliği destekleyen ilk operatörler arasında yer alabileceği belirtiliyor. Türkiye'de bu durumun nasıl olacağı ise şimdilik belirsiz.

Üç aylık beta test sürecinin ardından iOS 27'nin bu ayın sonlarına doğru genel kullanıma sunulması bekleniyor.