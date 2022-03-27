iPad Pro'nun Çıkış Tarihiyle ve Çipiyle İlgili Yeni İddialar

Apple analisti Mark Gurman, geçtiğimiz günlerde yeni MacBook modelleriyle ilgili açıklamalarının arından bu kez de iPad Pro'yla ilgili bazı iddialarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın yeni MacBook Air ve MacBook Pro modelleri için çıkan yeni söylentilerden bahsetmiştik. Bu yıl içerisinde çıkması beklenen MacBook modellerinin çıkış tarihinin ertelendiği ve M2 yonga setiyle geleceği iddia edilmişti. Apple’ın büyük bir takipçisi olan Mark Gurman tarafından ortaya atılan bu iddialara bir yenisi daha eklendi.

Apple’ın henüz piyasaya çıkartmadığı pek çok modeliyle alakalı çok sayıda doğru tahminde bulunan Gurman, bu defa da yeni iPad Pro modelleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gurman’ın iddialarına göre yeni iPad Pro bu yıl içerisinde çıkış yapacak.

iPad Pro Eylül ayında piyasaya çıkabilir

Biraz öncede bahsettiğimiz gibi Mark Gurman, sıklıkla bu tarz iddialarla gündeme geliyor. Bunların haber değeri taşımasının sebebi ise Gurman’ın bu iddialarının genelde doğru çıkması. Apple’ın pek çok modeliyle alakalı iddialarda bulunan Gurman, yeni iPad Pro modellerinin de Eylül - Kasım ayları arasında çıkacağını söylüyor. Bununla birlikte M2 yonga setine sahip olacağını da yine söylemleri arasında yer alıyor. Gurman aynı zamanda yeni nesil iPad Prolar için MagSafe şarj desteğini içerecek büyük bir güncelleme beklediğini söylüyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlenen lansmanda yeni iPad Air modelini tanıtmıştı ancak iPad Pro’yla ilgili lansmanda veya sonrasında herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. Son iPad Pro modelinin piyasaya çıkışının üstünden neredeyse 1 yıl geçtiği de düşünülürse, yakınlarda Apple’ın yeni bir iPad Pro modeliyle karşımıza çıkması pek de şaşırtıcı olmayacaktır. Gurman’ın bu yeni iPad Pro’nun yine MacBook Pro ve MacBook Air modellerindeki tahminiyle aynı şekilde M2 yonga setine sahip olacağını öngörüyor. Burada ise bir başka Apple analisti olan Ming-Chi Kuo ile ters düşüyorlar. Yine sıkça doğru tahminler yapan Kuo, yeni iPad Pro’nun önceki yıl çıkan modelle aynı şekilde M1 yonga setine sahip olacağını söylüyor. Analistlerin birçoğu bu konuda Gurman’a katılıyor olsa da Apple’ın lansmanına kadar beklememiz gerekecek.