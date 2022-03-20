Yeni MacBook Air ve Pro'nun Çıkış Tarihiyle İlgili İddialar

Apple'ın tüm modelleri gibi, yepyeni bir tasarıma sahip olacağı söylenen yeni MacBook modelleri de merakla bekleniyor. Ortaya çıkan yeni söylentiler ise MacBook Air ve MacBook Pro için uzun bir süre daha bekleyeceğimiz yönünde.

Apple tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen iPhone 14 modelleriyle birlikte bir diğer merakla beklenen MacBook Air’le ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Biliyorsunuz ki Apple’ın tüm yeni modellerinde olduğu gibi MacBook Air’le ilgili de birçok söylenti var.

Yeni ortaya çıkan bazı söylentiler ise yeni MacBook Air’i bekleyenleri biraz üzebilir. 2021 yılının sonlarında veya bu yılın başlarında çıkması beklenen MacBook Air’ın çıkış tarihinin ertlendiği söyleniyor. Gelin bu söylentilerin detaylarına ve nereden geldiğine bir göz atalım.

MacBook Air, 2023 yılına kadar bekleyebilir

Daha önce çıkan söylentiler MacBook Air’in 2021 sonunda veya bu yılın başlarında çıkacağı yönündeydi ancak hala kendisinden bir haber alınamıyor. Bu durumda yeni söylentileri beraberinde getirdi. Bloomberg’den Mark Gurman’ın söylediklerine göre Apple, tamamen yeni bir tasarıma sahip olacağı ve M2 yonga setiyle geleceği söylenen MacBook Air’i yakın bir tarihte piyasaya sürmeyi planlamıyor. Cihazın hala resmi bir piyasaya çıkış tarihi açıklanmaması da bu iddiaları doğrular nitelikte. Yine de Gurman, Apple’ın bir sürpriz yaparak kullanıcılarına MacBook Air’i 2022 yılının sonlarına doğru sunabileceğini ancak bu tarihin 2023’e kadar ertlenme olasılığının da yüksek olduğunu söylüyor.

Apple'ın yeni modelleriyle ilgili ortaya attığı ve doğru çıkan pek çok söylentiyle gündeme gelen bir diğer isim olan Ming-Chi Kuo da, cihazın çıkış tarihiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Kuo’ya göre, yeni MacBook Air’in üretimine 2022 yılının ikinci çeyreğinin sonlarında veya üçüncü çeyreğin başlarında başlanması durumunda cihazın Eylül ayında piyasaya sürüldüğünü görebiliriz.

MacBook Pro ile ilgili söylentiler de pek iç açıcı değil

Mark Gurman tarafından ortaya atılan bir başka bilgi de yeni MacBook Pro modelleriyle alakalı. Gurman’a göre Apple, 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerine yeni seride yer vermeyecek. Yine MacBook Air’le aynı kaderi paylaştığı düşünülen MacBook Pro’nun bu yıl içerisinde çıkması beklenmiyor.

Bu kadar kötü haberin ardından Gurman, M2 Pro ve M2 Max yonga setlerinin de gelecek yıl gelme olasılığının yüksek olduğunu ve bu yıl gelecek olan tek MacBook Pro’nun büyük olasılıkla 13 inç ekran ve M2 yonga setiyle geleceğini açıkladı. İddiaların büyük bir çoğunluğu ise 2022 yılının sonuna kadar M2 yonga setine sahip pek çok Mac modelinin piyasaya sürüleceği yönünde.