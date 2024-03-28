Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın yeni iPad modellerini mayıs ayında tanıtacağını öne sürdü. Cihazların en başta martta, daha sonra nisanda tanıtılacağı söyleniyordu.

Apple, bu ayın başlarında çevrim içi bir duyuruyla M3 işlemcili MacBook Air’ı tanıtmıştı. Tüm kaynaklar, şirketin MacBook’a ek olarak yeni iPad’leri de tanıtacağı tahmin ediyordu. Ancak bu cihazlar beklendiği gibi mart başında gelmedi. Sonrasında Bloomberg’den Mark Gurman, yeni iPad’lerin nisan başına ertelendiğini paylaştı. Ancak bugün çıkan haberler nisan başında da gelmeyeceklerini gösterdi.

Apple hakkında doğru çıkan haberleriyle tanıdığımız Gurman, kaleme aldığı yeni yazısında Apple’ın yeni iPad Air ve Pro modellerini bir sonraki aya ittiğini ifade etti. Yani cihazlar, bir kez daha değişiklik olmazsa mayıs başında bizlerle buluşacak.

Apple’ın cihazlardaki yazılımı tamamlamaya çalışması ve OLED ekran kullanımı gecikmeye neden oldu

Gurman’ın edindiği bilgilere göre Apple’ın tedarikçileri şu sıralarda yeni iPad’lerin üretimini hızlandırdı. Bu da mayıs başında çıkma ihtimallerini daha da güçlendiriyor. Ayrıca iddiaya göre şirket, yeni cihazların yazılımını tamamlamaya çalıştığı için nisan ayından vazgeçti.

Buna ek olarak yepyeni bir panelin kullanılacak olması da gecikmeye katkıda bulundu. Pro’da göreceğimiz OLED ekranın “karmaşık üretim teknikleri”nden geçtiği ifade ediliyor.

Yeni iPad modellerinde neler bekliyoruz?

Yeni iPad modelleri birçok yeniliği beraberinde getirecek. Pro modelde OLED ekran göreceğiz. Yani bir ilke imza atılacak. Bu ekran daha iyi yenileme hızı, düşük güç tüketimi, gelişmiş kontrast, daha yüksek parlaklık, daha ince tasarım gibi birçok yenilik getirecek. Ayrıca yeni M3 çiplerin de cihazda yer alacağı söyleniyor. Yani performans konusunda da iyileşme göreceğiz.

En son 2022’de yenilenen iPad Air cihazlar da sonunda güncellenecek. Apple’ın yeni iPad Air’ları iki boyutta sunması bekleniyor. Bunlar, standart 10,9 inç ve daha büyük yeni bir 12,9 inç versiyon olacak. Kamerada değişiklikler, M2 veya M3 işlemci (büyük ihtimalle M2), Bluetooth ve Wi-Fi iyileştirmeleri de beklediğimiz diğer yeniliklerden. Tasarım tarafında ise büyük bir değişiklik yaşanacağını düşünmüyoruz.