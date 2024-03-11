Apple'ın AirPods Pro'yu bir işitme cihazı hâline getireceği iddia edildi. İddianın kaynağı olan Mark Gurman'a göre değişiklik, iOS 18'le hayata geçirilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın iOS 18 ile büyük bir işe imza atacağını iddia etti. Gurman'ın yaptığı açıklamaya göre kullanıcılar, iOS 18 ile birlikte AirPods Pro'larını bir işitme cihazı olarak da kullanabilecekler.

Mark Gurman'ın iddiasına göre Apple, en azından bu yıl için AirPods Pro üzerinde donanım güncellemesi yapmayacak. Buradaki iyileştirme, iOS 18'in kodlamasıyla ilgili olacak. Yazılımsal iyileştirmelerle AirPods Pro, işitme problemi yaşayan tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran bir ürün hâline gelecek. Ancak burada önemli bir bilinmez var. Apple'ın AirPods Pro'yu bir sağlık cihazı olarak sunmak için lisans alıp almayacağı şimdilik bilinmiyor.

AirPods'lar, aslında benzer özelliklere sahipler

Aslına bakacak olursak bir AirPods'u, işitme cihazı gibi kullanabiliyorsunuz. Mesela iOS 12 ile kullanıma sunulan "Canlı Dinleme" özelliği, bir iPhone'u mikrofona dönüştürüyor. Çevredeki sesler de kulaklığa iletiliyor. Ayrıca piyasadaki AirPods Pro'nun "Konuşma Artırma" isimli bir özelliği bulunuyor. Bu özellik, cihaz kullanımdayken birisinin sizinle konuşması hâlinde sesi içeri iletiyor. İşte iOS 18'le geleceği söylenen işitme cihazı modu özelliği, tüm bunların ötesinde olacak.

Mark Gurman, Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik hakkında daha fazla detay vermedi. Ancak bu iddianın, Gurman tarafından ilk kez dile getirilmediğini söyleyelim. Deneyimli analist, geçtiğimiz yıl da benzer açıklamalarda bulunmuştu. Tüm bunlar, WWDC 2024 etkinlikleri kapsamında netleşmiş olacak.