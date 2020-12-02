iPhone 12 Ailesinde 5G ve LTE Bağlantı Sorunu Yaşanıyor

iPhone 12 modellerinde 500'den fazla kullanıcıyı etkileyen bir sorun tespit edildi. Kullanıcılardan gelen bildirimlere göre Apple'ın yeni akıllı telefonları, 5G ve LTE bağlantılarını hareket halindeyken kesiyor. Sorunun kaynağı bilinmezken, çözüme nasıl ulaşılacağı da gizemini koruyor.

Apple tarihindeki 5G destekli ilk iPhone olan "iPhone 12" ailesinde ilginç bir sorun yaşanıyor. Kullanıcılardan gelen bildirimlere göre iPhone 12'ler, durduk yere 5G ve hatta LTE bağlantılarını kesiyor. Kullanıcılara göre bu sıkıntı, en çok da araç kullanırken ya da seyahat ederken meydana geliyor. İlginç bir şekilde, 500'den fazla kullanıcı bu problem nedeniyle Apple forumlarının kapılarını çalmış durumda.

Bir kullanıcı, bir gün önce satın aldığı iPhone 12 Pro'yla araç kullandığını, hedefine ulaştıktan sonra telefonuna baktığında mobil şebeke hizmetinin çalışmadığını gördüğünü söylüyor. "iPhone'unuz etkinleştirilmedi" uyarısıyla da karşılaştığını söyleyen kullanıcı, telefonu uçak moduna alıp, normal haline döndürdükten sonra sorunun çözüldüğünü ifade ediyor. Bazı kullanıcılarsa ne yaparlarsa yapsın mobil şebekeye ulaşamadıklarını, telefonu sıfırlamak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Apple, yaşanan sorunla ilgili bir açıklama yapmadı

Teknoloji devi, iPhone 12 ailesinde yaşanan sorunla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak ABD'nin 5G ağ sağlayan operatörlerinden Verizon, bu durumun farkında gibi görünüyor. Bir Reddit kullanıcısı tarafından yapılan açıklamalara göre Verizon, sorun yaşayan bir tüketiciye ulaşarak durumun farkında olduklarını, çözüm aramaya devam ettiklerini belirtmiş. Öte yandan, sorunun yaşandığı tek operatör Verizon değil. Kullanıcılara göre AT&T ve T-Mobile gibi operatörlerin sunduğu 5G ağlarda da benzer olaylar yaşanıyor.

5G, ilk kez Apple ile kullanılmaya başlayan bir teknoloji değil. Ayrıca piyasaya sürülmüş olan 5G bağlantı destekli Android telefonlar, bugüne dek bu tür bir sorunla karşılaşmadılar. Bu durum, sorunun operatör şirket değil de Apple ile ilgili olabileceğini düşündürüyor. Sorunun belki de en kötü yanı ise Apple'ın bu konuda ne gibi bir çözüm üreteceğinin bilinmiyor oluşu...