iPhone 12 Serisinin Açılış Hızları Test Edildi [Video]

Apple'ın bu sene salgın sebebiyle normalden geç tanıttığı iPhone 12 serisinin üyelerinin açılış hızları karşılaştırıldı. Karşılaştırmanın sonucunda lider ile sonuncu arasında 1,7 saniyelik bir fark oluştu.

Apple, bu sene akıllı telefon dünyasının en çok beklenen telefonlarından olan 5G bağlantı destekli iPhone 12 ailesini tanıttı. Şirketin tanıttığı bu ailenin içerisinde ise toplamda dört model bulunuyor: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max.

Tabii tahmin edilebileceği gibi bu dört telefon içerisinde RAM ve batarya kapasitesi, kamera çözünürlükleri ve ekran boyutu gibi bazı temel farklılıklar bulunuyor. Yine tahmin edebileceğiniz gibi bu özellikler, iPhone 12 Pro Max'e doğru ilerledikçe yükseliyor. Peki, artan özellikler telefonların açılış hızlarına da yansıyor?

iPhone 12 ailesinin açılış hızları test edildi

iClarified, yeni iPhone 12 serisinin açılış hızlarını test etti. 5G bağlantı desteği bulunan 4 iPhone modeline de yeni yüklenmiş iOS 14.2.1 kuruldu ve aynı ayarlamalar yapıldı. Peki, bu 'kısa mesafe koşusunda' galip gelen cihaz hangisi oldu?

iClarified'ın yaptığı teste göre en hızlı açılan iPhone modeli, belki de aralarında en beklenmeyen model olan iPhone 12 mini oldu. Serinin diğer üyeleri gibi gücünü A14 Bionic yongasından alan iPhone 12 mini, bu cihazlar arasındaki en düşük batarya kapasitesine ve iPhone 12 ile birlikte en düşük RAM kapasitesine sahip.

Sıralamanın geri kalanına baktığımızda da iPhone 12 mini ile başlayan sürecin aynı şekilde devam ettiğini ve sıralamanın küçükten büyüğe doğru ilerlediği görülüyor. iPhone 12 ile iPhone 12 mini arasındaki fark, tabiri caizse 'fotofiniş' ile belirlendi diyebiliriz çünkü iki cihaz arasındaki açılış farkı sadece 200 milisaliniye. Sıralamanın sonlarında 12,6 saniyeyle iPhone 12 Pro, 13,4 saniyeyle iPhone 12 Pro Max geldi.

iPhone 12 mini ile ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için buradaki haberimize; iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleriyle ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için buradaki haberimize tıklayabilirsiniz.