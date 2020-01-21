iPhone 12 Serisi ile İlgili Hayal Kırıklığı Yaratan Gelişme

iPhone 12 serisiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz dönemlerde bazı iPhone modellerinin özelliklerini sızdıran Macotakara isimli bir internet sitesine göre iPhone 12 serisi, iPhone 11'le aynı tasarımsal özelliklere sahip olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, çok büyük bir ihtimalle 2020'nin sonbaharında yeni iPhone serisini tanıtacak. Şirketin şu sıralar, yeni iPhone modelleri üzerinde çalıştığı yadsınamaz bir gerçek ve hal böyle olunca da iPhone 12 serisiyle ilgili neredeyse her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Şimdiyse dikkate değer bir kaynak, bugüne kadar iPhone 12 ile öğrendiklerimizi unutturacak bir açıklamayla karşımızda.

Söz konusu iddialar, Japonya merkezli "Macotakara" isimli bir internet sitesinden geldi. Bu internet sitesi, geçmiş dönemlerde yeni iPhone modelleri ile ilgili bazı isabetli sızıntıları ortaya çıkarması ile biliniyor. Macotakara'dan yapılan son açıklamalar, iPhone 12 serisinin tasarımıyla ilgili bazı ipuçları veriyor.

iPhone 12 serisinde çentiklerin ortadan kalkacağı düşünülüyor

Bugüne dek iPhone 12 serisinin tasarımıyla ilgili olarak ortaya atılan iddialar, Apple'ın iPhone 4 ve iPhone 5 serisinden ilham alacağını ortaya koyuyordu. Yani iPhone 12 serisi, köşeli kenarlara sahip olacaktı ki bu çok önemli bir detaydı. Çünkü özellikle de iPhone 5 serisi, tüketicilerin en çok beğendiği modellerden bir tanesiydi. Ancak Macotakara'dan gelen açıklamalar, tüm bu tasarım ihtimalini yalanlıyor.

Yeni iddialara göre iPhone 12 serisi, iPhone 11'le aynı çerçeve tasarımına sahip olacak. Ancak modellerin boyutları, alışılmışın biraz daha dışına çıkacak. Şöyle ki; Macotakara'ya göre 5.4 inç büyüklüğünde gelecek iPhone 12, iPhone 8 ile iPhone SE arasında bir boyuta sahip olacak. İkinci iPhone 12 modeli ise 6.1 inç boyutunda, yani iPhone 11 Pro ile iPhone 11 Pro Max arasında olacak. En büyük boyuttaki iPhone 12 ise 6.7 inç olacak. Yani iPhone 11 Pro Max'ten daha uzun.

Macotakara'nın iddiaları, iPhone 12 serisinin kalınlığına da ışık tutuyor. Yapılan açıklamalara göre 6.7 inç boyutundaki iPhone 12 modeli, 7.4 milimetre kalınlığında olacak. Bu kalınlık, iPhone 12'nin en azından bir modelinin, 8.1 milimetre kalınlığındaki iPhone 11 Pro Max'ten daha ince olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca aynı model, iPhone 11 Pro Max'e göre daha büyük bir kamera sensörüyle birlikte gelecek.

iPhone 12 serisi, teknoloji tutkunlarının uzun zamandır takibinde. Elbette bu durum, beraberinde pek çok iddia ve rapora da neden oluyor. Ancak Apple, konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı için ne raporların ne de söylentilerin doğruluğu konusunda herhangi bir fikir yürütmek fazlasıyla zor. iPhone 12 serisi ile ilgili tüm gizemler, Apple'ın yapacağı tanıtımla ortaya çıkacak gibi görünüyor.