Gözünüzden Kaçmış Olabilecek 5 iPhone 12 Özelliği

Apple, geçtiğimiz günlerde güzenlediği lansmanda iPhone 12'ler ile ilgili pek çok bilgi paylaştı ancak lansman anında gözünüzden kaçırmış olabileceğiniz bazı özellikler bulunuyor. Biz de buz özelliklerden dikkat çeken 5 tanesini sizler için bir araya getirdik.

Apple, salı akşamı gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile iPhone 12 ailesini resmen duyurdu. En uygun fiyatlı modelden en ‘premium’ modele doğru iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere toplam dört farklı model olarak karşımıza çıkan iPhone 12 ailesi, hem tasarımı hem de özellikleriyle beğeni almış durumda.

Apple, iPhone lansmanları sırasında genel olarak telefonun tüm özelliklerini açıklamıyor ve iPhone 12 lansmanı da bu konuda bir istisna olmadı. Şirket, lansmanda yeni iPhone’ların detay özelliklerine yer vermedi ve bunun yerine tasarım iyileştirmeleriyle 5G desteğine ağırlık vermeyi tercih etti.

Bu içeriğimizde, gözden kaçırmış olabileceğiniz birkaç iPhone 12 özelliği hakkında bilgi vereceğiz. FaceTime görüşmelerinden veri kullanımına kadar pek çok farklı konuda karşımıza çıkan bu özellikler, iPhone 12 modellerinin daha ‘akıllı’ bir telefon olmasını sağlıyor.

iPhone 12 ile 1080p (Full HD) FaceTime görüşmeleri yapmak mümkün.

5G bağlantı desteği sayesinde iPhone 12 modelleri ile 1080p Full HD çözünürlükte FaceTime görüşmeleri gerçekleştirmek mümkün olacak. Elbetteki aynı kalitede görüşmeleri Wi-Fi üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

iPhone 12, Akıllı Veri Modu ile hem internet paketi hem de bataryadan tasarruf sağlıyor

iPhone 12 modellerinde bulunan Akıllı Veri Modu, hem batarya hem de veri tüketimini optimize etmek için LTE ile 5G bağlantıları arasında otomatik geçiş yapıyor. Böylece canlı yayın ya da video izleme, film indirme gibi yüksek internet hızı gerektiren işlerde 5G kullanırken, web ya da sosyal medyada dolaşmak gibi nispeten daha düşük internet hızı gerektiren görevlerde LTE kullanılabiliyor. Elbetteki dilerseniz daima LTE ya da daima 5G bağlantıyı da seçebiliyorsunuz.

iPhone 12, ön kamerada da Gece Modu sunuyor

iPhone 12’lerin kalbinde bulunan A14 Bionic işlemcinin sahip olduğu yeni Görüntü Sinyali İşlemcisi (ISP), şu ana kadar arka kameralarda görmeye alışık olduğumuz Gece Modu çekimlerini ön kameraya da getiriyor. Böylece konser, kafe gibi nispeten loş ışıklı ortamlarda çok daha iyi selfieler çekebilirsiniz.

Ön kamerada Deep Fusion, HDR 3 ve Dolby Vision HDR

iPhone 12 ailesi, Deep Fusion özelliği ile selfie çekerken birden fazla pozlama gerçekleştiriyor ve elde ettiği sonuçlardan en iyi bölümleri bir araya getirerek selfie performansını önemli derecede artırıyor. Ayrıca HDR 3, ön kamerayla video kayıtlarında daha doğal bir ışık ve daha dinamik bir kontrast elde edilmesini sağlıyor. Dolby Vision HDR desteği ise Dolby Vision video kaydetme ve düzenlemeyi mümkün kılıyor.

iPhone 12 ile aynı ekran boyutunda daha küçük bir gövde

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, temelde iPhone 11 ile aynı ekran boyutuna (6,1 inç) sahip olsalar da iPhone 12 modelleri yüzde 11 daha ince, yüzde 15 daha küçük ve yüzde 16 daha hafif akıllı telefonlar olarak karşımıza çıkıyor. Böylece ekran boyutundan feragat etmeden tek elle kullanıma daha uygun bir akıllı telefon karşımıza çıkmış oluyor.

iPhone 12 ile ilgili açıklanan tüm detayları derlediğimiz videomuz