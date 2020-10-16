iPhone 12 Modellerinin Operatör Fiyatları Ortaya Çıktı

Sosyal medyada viral olarak yayılmaya başlayan yeni bir ekran görüntüsü, iPhone 12 modellerinin Türkiye'deki operatör fiyatlarını gösterdiğini öne sürüyor. Fiyatlar gerçek ise Türkiye'de yeni bir iPhone satın almak hiç de kolay olmayacak.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile yeni akıllı telefonları iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’i resmen duyurdu.

Apple, iPhone 12 ailesinin fiyatlarını pek çok ülke için lansmanın hemen ardından açıklamıştı ve hatta bugün itibarıyla pek çok ülkede iPhone 12 modelleri için ön sipariş başlayacak. Ancak Apple Türkiye’nin resmi sitesini ziyaret ettiğimizde iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi göremiyoruz.

İddialara göre Türkiye'de iPhone 12 almak isteyen, 10 bin TL'yi gözden çıkarmak zorunda kalacak

Apple’ın iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatını açıklamaması, spekülasyonları da beraberinde getiriyor. Hatta geçtiğimiz gün Vatan Bilgisayar’a ait olduğu öne sürülen bir ekran görüntüsü, göstermiş olduğu abartılı iPhone 12 Pro Max fiyatıyla bu spekülasyonların ne kadar yanıltıcı olabileceğini kanıtlamıştı.

Şimdi ise iPhone 12 ailesinin operatör fiyatlarını gösterdiği öne sürülen yeni bir ekran görüntüsü ortaya çıktı. Vatan Bilgisayar’a ait olduğu belirtilen ekran görüntüsüyle karşılaştırıldığında çok daha makul fiyat etiketleri gösteren yeni ‘sızıntı’, buna rağmen içten içe ‘umarım gerçek değildir’ dedirtiyor. Zira bu fiyatlar gerçekse, Türkiye’de iPhone 12 ‘Pro’ satın almanın pek de kolay olmayacağını söyleyebiliriz.

iPhone 12 ailesinin operatör fiyatlarını gösterdiği iddia edilen ekran görüntüsüne göre iPhone 12 ailesinin Türkiye’deki giriş fiyatı (64 GB iPhone 12 mini) 9.999 TL olacak. ‘Pro’ bir iPhone 12 almak (128 GB iPhone 12 Pro) istediğinizde ise en az 14.999 TL’yi gözden çıkarmanız gerekecek. Her şeye rağmen yukarıdaki ekran görüntüsünün bir spekülasyon olabileceğini de unutmamak gerekiyor.

iPhone 12 modellerinin Türkiye’deki operatör fiyatları (iddia)