iPhone 12 Pro’nun Geekbench Sonuçları Ortaya Çıktı

Apple’ın yeni telefonu iPhone 12 Pro, Geekbench sonuçlarına göre akıllı telefonlarda kullanılan en güçlü yonga setine sahip oldu. iPhone 12 Pro, A14 Bionic sayesinde iPhone 11 Pro’dan yüzde 20 - 25 daha güçlü.

Apple’ın salı günü tanıttığı yeni akıllı telefon ailesi iPhone 12 için değerlendirme sonuçları da çıkmaya başladı. iPhone 12 Pro için Geekbench’te yapılan değerlendirme sonuçlarına göre iPhone 12’lerde bulunan A14 Bionic yonga setinin iPhone 11 Pro modellerinde kullanılan A13’lere göre yüzde 20 - 25 daha hızlı olduğu görüldü.

Geekbench’te yer alan sonuca göre iPhone 12 Pro; tek çekirdekte 1.597 puan, çoklu çekirdekte ise 4.152 puan elde etmeyi başardı. Apple’ın önceki amiral gemisi iPhone 11 Pro, sırasıyla 1.327 ve 3.289 puan elde etmişti. Bu da bize gösteriyor ki yeni nesil iPhone’lar tek ve çok çekirdekli puanlara göre yüzde 26 daha hızlı. Aynı şekilde iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max’e göre yüzde 20 - 25 civarında daha yüksek hıza sahip olacak, ancak elimizde yalnızca bu sonuçlar bulunuyor.

Gücünü A14 Bionic'ten alıyor

iPhone 12 Pro’nun performansı, daha önceden de beklenildiği gibi A14 Bionic yonga setini kullanan yeni iPad Air ile benzer puanlar elde etti. iPad Air; tek çekirdekte 1.583, çok çekirdekte ise 4.198 puan elde etmişti.

Bazı sonuçlara göre iPhone 12 Pro modelleri çoklu çekirdekte önemli ölçüde düşük puan elde etti, ancak bu konuda bir açıklama yapan Geekbench’in kurucusu John Poole, bunun yeni iPhone’larda ortak olduğunu, restore edildikçe bunların çözüleceğini söyledi.

A14 Bionic, dünyanın en hızlı akıllı telefon yongası

Apple’ın da söylediği gibi A14 Bionic, şimdiye kadar akıllı telefonlarda kullanılan en hızlı yonga seti. 5 nm mimariyle üretilen ilk yonga olma özelliğine de sahip A14 Bionic, 8 fiziksel 8 mantıksal olacak şekilde 16 çekirdeğe sahip. Deep Fusion gibi makine öğrenimi görevleri için yüzde 80 daha hızlı hale getirilen yonga seti, iPhone 12 ailesini rakipleri karşısında ön plana çıkarmayı başarıyor.