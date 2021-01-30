iPhone 13'te Ekrana Gömülü Parmak İzi Okuyucu Kullanılacak

Apple'ın yeni nesil iPhone modellerinde ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensör teknolojisi kullanacağı iddia edildi. Ortaya atılan yeni iddiaya göre bu parmak izi okuyucu, optik sensörlü olacak.

Apple, Android cihazlarda uzun süredir gördüğümüz ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensörünü iPhone 13'e getirmek için üzerinde çalışmalar yürütüyor. Macrumors'ta yer alan habere göre bu sensör, Face ID ile birlikte kullanıcılara sunulacak.

Wall Street Journal'dan Joanna Stern tarafından ortaya atılan bu iddia, daha önce ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo ve Bloomberg'ten Mark Gurman tarafından da dile getirilmişti. Her iki isim de bu özelliğin yeni iPhone modellerinde kullanılacağını dile getirmişti.

Ekrana gömülü parmak izi okuyucu iPhone 13'te olacak:

Joanna Stern, eski bir Apple çalışanına dayandırdığı haberinde, şirketin ekrana gömülü parmak izi okuyucusu için optik sensörlerle çalıştığını belirtti. Optik sensörlerin bu konuda "daha güvenilir" olduğu için tercih edildiği de ifade edildi.

Ancak burada ultrasonik yöntemlerin optik sensörlere göre daha güvenilir olduğunu söylemek gerekiyor. Optik sensörler 2 boyutlu görüntü kullandığı için kandırılması nispeten daha kolay oluyor. Ultrasonik parmak izi sensörleri ise küçük ses dalgaları kullanarak parmak izinin 3 boyutlu haritasını çıkarıyor ki bu da daha güvenli olduğu anlamına geliyor. Tabii bu teknolojinin daha pahalı olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Apple'ın burada direkt olarak optik sensörleri değil, Touch ID'de de kullandığı kapasitif sensörlerle bir hibrit oluşturabileceği ifade ediliyor. Yani şirket, optik sensörlerde doğan güvenlik sorununu gidermek için optik-kapasitif hibriti bir sensör kullanabilir ki bu sensörlerden hâlihazırda da bulunuyor.

Bu konuda farklı kaynakların farklı şeyler söylediğini de belirtmek gerekiyor. Örneğin; Ming Chi Kuo, Apple'ın ultrasonik sensör teknolojisi kullanacağını düşündüğünü belirtirken Stern'in kaynağı optik sensörün kullanılacağını söylüyor. Bu iddialardan hangisinin doğru olduğunu ise Apple'dan gelecek resmi açıklama sonrası öğrenebileceğiz.