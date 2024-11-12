Apple'ın iPhone 14 Pro prototipi üzerinde dokunsal (haptic) butonun ilk örneklerinden biri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın iPhone 14 Pro için geliştirdiği bir prototip ortaya çıkmıştı. Bu prototip tersine mühendislik yöntemleriyle incelendiğinde ise Cupertinolu firmanın yaptığı çalışmalar belli oldu. Yeni keşfedilen bu iPhone 14 Pro prototipi, Apple'ın dokunsal buton projesinin ilk hâlini de görmemizi sağladı.

Prototipin sol tarafında birleştirilmiş bir ses butonu ve Apple'ın "Bongo Dokunsal Motoru" adlı elektromanyetik motorunun olduğu görülüyor. Bu motor da iPhone 14 Pro Max'te dokunsal geri bildirim sağlıyordu.

Prototipler isimlerini arabalardan almıştı

Apple'ın prototip cihazlarından iPhone 14 Pro'nun kod adının Ranger, iPhone 15 Pro'nun kod adının Vantage ve iPhone 16 Pro'nun kod adının ise Diablo olduğu biliniyordu. Teknoloji devinin bu isimleri yüksek performanslı spor otomobillerden aldığı gözlerden kaçmadı.

Yeni keşfedilen iPhone 14 Pro prototipinin üzerinde "DROP" ifadesi bulunduğu dikkat çekti. Yani bu model büyük ihtimalle düşme testleri için geliştirilmişti. Bir diğer prototipte ise Apple Intelligence'tan güç alan bir mail kategorizasyon özelliği ortaya çıktı. Bu özellik, Apple'ın WWDC 2024'te yaptığı duyurudan yaklaşık beş yıl önce test edilmeye başlanmış görünüyor.

Bu türden prototipler, Apple'ın mühendislik ve tasarım ekiplerinin çalışırken nasıl düşündüğünü de gösteriyor. Ayrıca bu tür tasarımların seri üretim öncesinde büyük oranda değişebileceğini de bir kez daha görmüş oluyoruz.