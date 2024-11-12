Apple, iOS 18.2 için üçüncü beta sürümünü yayımladı. Bu beta sürüm, birkaç yeni özelliğe daha ev sahipliği yapıyor. İşte iPhone'lara gelecek yeni özellikler...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yaklaşmakta olan iOS 18.2'nin üçüncü beta sürümünü yayımladı. Böylelikle iPhone'lara gelecek yeni özellikler de gün yüzüne çıkmış oldu.

iOS 18.2'nin daha önceki beta sürümleri, iPhone'lara gelecek yenilikleri büyük oranda gözler önüne sermişti. Ancak yeni sürüm, buna bir kademe daha atlamış oldu. Çünkü son beta sürüm, birkaç yeni özelliğe daha ev sahipliği yapıyor.

İşte iOS 18.2'nin üçüncü beta sürümünde tespit edilen yeni özellikler

iPhone 16 için kamera kontrolü ayarı

iOS 18.2'nin üçüncü beta sürümü, Ayarlar uygulamasına yeni bir seçenek ekledi. iPhone 16 serisinin yepyeni kamera butonu için eklenen bu seçenek, yeni butonun ekran açıkken kullanılıp kullanılmayacağının ayarlanmasını sağlayacak.

CarPlay için yeni simgeler

Yeni beta sürüm, CarPlay kapsamında iki yeni logo sunmaya başladı.

Fotoğraflar uygulamasına küçük değişiklik

iOS 18.2'nin üçüncü beta sürümünde fark edilen değişikliklerden bir tanesi de Fotoğraflar uygulamasında. Artık bir videoyu açıp dokunmaya çalıştığınızda yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlevi çalışmayacak. Ekranın alt bölümü ise yerleşik olarak kalacak.