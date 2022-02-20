iPhone 14 Pro Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Bu yıl kullanıcıların beğenisine sunulmak için tanıtılması beklenen iPhone 14 Pro'nun hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda iPhone serisinin favroilerinden olan SE 3'ün piyasaya sürmek için çalışmalara başladığını açıklamıştık. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir söylentiye göre Apple, bu yeni ürünleri teknolojinin kalbinin attığı yerlerden biri olan Hindistan’da testlere başladığı belirtilmişti.

Yine 2021 yılının başlarında ise iPhone 14 Pro için ilk konsept videosu paylaşılmıştı. Renderları ve konsept tasarımlarıyla ünlü Waqar Khan'ın tahminlerine göre iPhone 14’te çentiğin yerine bir kamera gelecek ve kulaklık üst çerçeveye taşınarak; pil yüzdesinin telefonun üst kısmındaki durum çubuğuna geri dönmesine olanak sağlanacaktı. iPhone 14 Pro'nun şimdi ise diğer özellikleri sızdırıldı.

iPhone 14 Pro Max 8 GB RAM ile Gelecek

Koreli bir blog sitesinde sızdırılan bilgilere göre iPhone 14 Pro akıllı telefonu 8 GB RAM ile kutudan çıkacağı kuvvetle muhtemel. iPhone 14 ailesinin çıkış tarihi olarak da önümüzdek Eylül ayını işaret eden paylaşımda ayrıca iPhone 14 Pro'nun fiyatının yaklaşık 999 dolar olacağı iddia edildi. iPhone 14 Pro'nun yalnızca E-SIM ile gelebileceği ve 48 MP arka kamerayla tanıtılması da ihtimaller dahili arasında.

iPhone 14 Pro'nun sızdırılan bilgiler dahilinde 6.1 inç ekran ile tanıtılması bekleniyor. Cihazın çentik kısmında değişiklik yapılacağı sızıntısı da gündemde. Bu bilgilerin kesin olmadığını ancak daha önceki modellerde olduğu gibi muhtemelen bu bilgilerin doğru çıkabileceğini de hatırlatmakta fayda var.

iPhone 14 Pro'nun bataryası hakkında şimdilik bir sızıntı yok. Ama herkesin de bileceği gibi geçtiğimiz yıl iPhone 13 Pro'dan daha iyi olacağı neredeyse kesin. İlerleyen zamanlarda söylentiler arttığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.