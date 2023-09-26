iPhone 15 Pro Max Parçalarına Ayrıldı [Video]

iFixit, iPhone 15 Pro Max'i parçalarına ayırdı. Yapılan çalışma, telefonun fiziksel onarım açısından basit olduğunu ortaya koydu. Ancak iş parçaları değiştirmeye geldiği zaman bu durum değişiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 12 Eylül'de gerçekleştirdiği Wonderlust etkinliğinde tanışma imkânı yakaladığımız iPhone 15 serisi, yavaş yavaş tüketicilere ulaşmaya başladı. Hâl böyle olunca teknoloji odaklı içerik üretenler, cihazlarla ilgili çeşitli testler yaparak sınırlarını zorluyorlar. Bu bağlamda; sizlerle paylaştığımız haberlerimizde iPhone 15 serisinin detaylı kamera inceleme videosundan ve iPhone 15 Pro Max'e yapılan sağlamlık testlerini zaten aktardık.

Şimdi yine benzer bir gelişme ile karşınızdayız. Dünyanın en bilindik telefon onarım platformlarından iFixit, iPhone 15 Pro Max'i parçalarına ayırdı. Böylelikle telefonun bazı açıklanmayan özellikleri gün yüzüne çıktı. Ayrıca iPhone 15 Pro Max'in bireyler tarafından onarılabilme durumu da iFixit'in çalışması ile gün yüzüne çıkmış oldu.

iPhone 15 Pro Max, fiziksel onarım açısından rahat. Ama...

Apple, iPhone 15 Pro Max'in fiziksel onarım açısından basit bir yapıya sahip olmasını sağlamış gibi görünüyor. Bu bağlamda telefonun çerçevesi, ekran ile arka cam kasanın ortasına yerleştirilmiş durumda. Bu da ekran veya arka kasa onarımları için büyük bir avantaj. Teknik çalışanlar, parça değişimini telefonu paramparça etmeden gerçekleştirebilecekler. Ancak...

iPhone 15 Pro Max'in anakartı üzerinde işlem yapacak olan bir teknik servis elemanının, ekranı ayırdıktan sonra işlem yapması gerekiyor. Bu biraz riskli bir işlem çünkü anakart üzerindeki parçalara ulaşmak için ekranın ısıtılması gerekecek. Öyle ki batarya değişimi için bile önce ekran sökülecek. Ekranın daha pahalı bir parça olduğunu kabul edecek olursak, iPhone 15 Pro Max onarımlarının sadece uzmanlar tarafından yapılması gerekecek gibi görünüyor. Zira ekrana veya ekranın bağlantı kablosuna zarar vermek, çok daha büyük sorunlara yol açabilir.

*iPhone 15 Pro Max anakart.

iFixit, Apple'ın iPhone 15 Pro Max'te Snapdragon X70 5G çip kullandığını ortaya çıkardı. iPhone 14 Pro ile kıyaslandığında, bu çipin yüzde 20'den fazla performans artışı sağladığını söyleyebiliriz. Ayrıca Apple'ın Wonderlust etkinliğinde açıklamadığı batarya kapasitesi de telefonun parçalara ayrılması ile gün yüzüne çıktı. Apple'ın en yeni iPhone'unda 4.422 mAh batarya bulunuyor...

iPhone 15 Pro Max'in parçalarına ayrıldığı video: