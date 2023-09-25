iPhone 15 serisi için bizzat bir fotoğrafçı tarafından ele alınan detaylı bir kamera inceleme videosu paylaşıldı. Telefon alırken kamera özelliklerini ön planda tutan tüketiciler, iPhone 15 almadan önce bu videoyu mutlaka incelemeliler.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone 15 serisi, tüketicilerle buluşmaya başladı. Hâl böyle olunca teknoloji tutkunları, Apple'ın en yeni iPhone'larının tüm özellikleri test edip, internet aracılığıyla paylaşmaya başladılar. Şimdi sizlere, iPhone 15 serisinin kamera özelliklerinin test edildiği dikkat çekici bir videodan bahsedeceğiz.

YouTuber ve fotoğrafçı Tyler Stalman, tüm iPhone 15 modelleri için detaylı bir kamera inceleme videosu paylaştı. Bu videoda tüm modellerin kamera performansları incelendi. Bu bağlamda; farklı ışık koşulları altındaki performans, yakınlaştırma, Pro Max'e özel telefoto kamera ve çekim modları gibi aklınıza gelebilecek her türlü detay, Stalman tarafından irdelendi. Eğer bir numaralı kriteriniz kamera kalitesiyse ve seçenekleriniz arasında iPhone 15 de bulunuyorsa az sonra paylaşacağımız videoya mutlaka göz atmalısınız.

İşte iPhone 15'in kamera performansının incelendiği o video:

Yukarıdaki videoda iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in kamera özelliklerinin nasıl olduğunu kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Üstelik bu telefonlarla elde edilen görüntülerin iPhone 14 ile kıyaslamaları da mevcut. Bizse bu incelemedeki en dikkat çekici hususlardan biri olan "aksiyon modu" ile ilgili konuşacağız.

iPhone 15'teki aksiyon modu işte böyle performans veriyor:

Apple'ın birkaç yıl önce, profesyonel çekimler için geliştirdiği aksiyon modu, o günden beri etkileyici bir deneyim sundu. iPhone 15 ailesinde ana kameraların 48 MP'ye yükseltilmiş olması ise bu çekim modunu bambaşka bir noktaya taşıdı. Yukarıdaki videoda, aynı anda yürüyen, 5x yakınlaştırma yapan ve aksiyon modunu açan fotoğrafçının nasıl bir deneyimle karşılaştığına tanıklık ediyoruz.

iPhone 15'in aksiyon modu, tartışmalara da yol açtı: Tamam da niye?

Yukarıdaki videoyu ilk izlediğinizde her şeyin yolunda gittiğini düşünmüş olabilirsiniz. Bir X kullanıcısı, iPhone 15 ile yapılan çekimde bir gariplik fark etti. Öyle ki çekim sırasında videonun ana ögesi olan heykelin bir kısmı, zaman zaman kamera kadrajından çıkıyordu. Ancak çekim izlenirken böyle bir kesinti görülmüyordu. Kullanıcı, bu fark nedeniyle yayınlanan videonun iPhone ile çekildiğinden şüphe durdu. O halde biz de soralım: iPhone 15, nasıl oluyor da kadrajdan çıkan görüntüyü çıktıda videoda gösterebiliyor?

Tüm kameralar orijinalinde 4:3 çekim yapmaktadır. Bu nedenle 16:9 formatında video çekilirken görüntü kenarlardan kırpılır. Ayrıca titreşim engelleme modu açıldığında kamera uygulaması, görüntüyü bir miktar yakınlaştırarak kadrajın dışına taşmasını sağlar. Yani yukarıdaki örnekte ekranda heykelin kadrajdan çıktığını görüyor olsak da aslında telefon heykelin tamamının görüntüsünü kaydediyor.

Böylece siz, çekim sırasında kamerayı sallasanız da yazılım, kadrajın dışında kalan kısmı videoya ekleyebilir ve sarsıntısız, temiz bir video ortaya çıkarır. Yani titreşim engelleme özelliği açıkken çekim yaptığınızda telefonunuz aslında ekranda gördüğünüzden daha geniş açıda bir görüntü kaydı yapıyor ve bu görüntüyü yazılım ile gerekli şekilde güzeltiyor.

iPhone 15 inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz: