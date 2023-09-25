iPhone 15 Pro Max, dayanıklılık testinde beklenmeyen bir sonuç verdi. Telefonun arka camı, bükülme testinde kırıldı. Peki Apple'ın en pahalı telefonu neden böyle bir sorunla karşılaştı?

Akıllı telefon sektörünün en ünlü içerik üreticilerinden JerryRigEverything, 12 Eylül'de tanıştığımız iPhone 15 Pro Max ile ilgili dikkat çeken bir test yaptı. Bu testin amacı, titanyum çerçeveye sahip telefonun dayanıklılığını ölçmekti. Geçmişte de benzer çalışmalar yapan JerryRigEverything'in bu kez kendisi bile şaşırmış durumda. Zira iPhone 15 Pro Max, tahmin edildiği kadar dayanıklı değil gibi görünüyor. Peki gerçekten böyle mi?

Apple, iPhone 15 Pro modellerde titanyum alaşımlı gövdeye geçiş yapmış olsa da arka yüzeyde kullandığı malzemeye dokunmadı. Telefonun arka kısmında kendinden dokulu mat cam bulunuyor. JerryRigEverything, geçmişte diğer akıllı telefonlara yaptığı gibi iPhone 15 Pro Max'in de bükülmeye karşı ne kadar dayanıklı olduğunu test etmek istedi. İlginçtir ki iPhone 15 Pro Max'in arka camı, kuvvet yemeye başladığı an tuz buz oldu.

iPhone 15 Pro Max'in arka camının testten sonraki son hâli

Apple'ın geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü Pro Max iPhone'lara da benzer testler uygulayan JerryRigEverything, böyle bir sorunla hiç karşılaşmamıştı. Hatta aynı testi videonun devamında iPhone 15 Pro'ya yapan JerryRigEverything, bu kez sorun yaşamadı. Peki iPhone 15 Pro Max'te neden böyle bir sorun yaşandı?

İşte bu sorunun cevabı çok büyük olasılıkla titanyum çerçevede saklı. Şimdi diyebilirsiniz ki titanyum hani sağlamdı? Evet, Apple'ın titanyum ile alüminyumu harmanladığı yeni çerçeve, sadece alüminyumdan daha dayanıklı. Ancak burada önemli bir sorun var. Titanyumun çekme dayanımı, alüminyumdan 5 kat fazla. Yani bu malzemeyi bükmek çok zor. Bu da cam yüzeyin esneklik alanını sınırlandırmış gibi görünüyor. Dolayısı ile hiçbir şekilde esneyemeyen arka cam, bükülme testinde kolaylıkla kırılıyor. Üstelik bunu engellemenin bir yolu da yok gibi görünüyor.

iPhone 15 Pro Max'e yapılan dayanıklılık testini aşağıdan izleyebilirsiniz:

iPhone 6 Plus'taki kâbus geri mi dönüyor?

Hatırlayan okurlarımız vardır; Apple'ın 2014 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 6 Plus modelinde de bükülme sorunu yaşanıyordu. Hâl böyle olunca kullanıcıların yine aynı sorunla karşılaşmasından endişe edilmiş durumda. cam kırılmasının iPhone 15 Pro Max için kronik bir sorun mu yoksa çok nadir karşılaşılan bir sorun mu olacağını cihazın satış adetleri arttıkça hep birlikte göreceğiz.