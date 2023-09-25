Apple her etkinliğinde olduğu gibi iPhone 15 tanıtımında da birtakım soru işaretleri bıraktı. Bunları ortadan kaldırmak da bize düşüyor.

Tanıtıldığı günden bu yana çok kısa sürede ortalığı kasıp kavurmayı başaran iPhone 15 ailesi, seriye uzun zamandır beklenen çok sayıda özellik getirdi. Sizlerin bu cihazların kendi aralarındaki ve diğer cihazlar ile aralarındaki farkı anlayabilmesi adına birbirinden farklı içerikler sunmuştuk.

Bu bağlamda iPhone 15 ailesini kendi aralarında karşılaştırmış ve farklarından bahsetmiştik. Bunun haricinde iPhone 14’ü olan birinin iPhone 15’e geçmesine gerek olup olmadığına da değindik. Fakat iPhone 15 serisinde birtakım yeni özellikler perde arkasında kalmıştı. Şimdi de onları açığa çıkarıyoruz.

iPhone 15’in Type-C kablosuyla geldiğini biliyoruz. Peki bu kabloyla şarj haricinde neler yapılabileceğini biliyor musunuz?

Örneğin Type-C kablosuyla harici bir ekrana görüntü vererek iPhone 15’inizi neredeyse bir Mac gibi kullanabilirsiniz. Güçlü işlemcisi de bu konuda sizi yarı yolda bırakmayacaktır.

Sadece görüntü aktarımı değil, hızlı internet bağlantısı için de bu kabloyu kullanabilirsiniz.

Type-C’den ethernet kablosuna bağlanmanızı sağlayan bir adaptörle iPhone 15’iniz yüksek internet hızlarına kesintisiz olarak ulaşabilir.

Diğer cihazlarınızı şarj etmeniz de mümkün.

Marques Brownlee

Eğer elinizde hem Lightning girişli bir iPhone hem de Type-C girişli iPhone 15 modellerinden biri varsa bu cihazları kabloyla birbirine bağlayabilirsiniz. Şarj durumu fark etmeksizin her seferinde Type-C’li iPhone, diğerini şarj edecektir. Ayrıca AirPods ve Apple Watch gibi aksesuarları şarj etmek de mümkün.

Aksiyon tuşunun yapabilecekleri tamamen yaratıcılığınıza kalmış.

Sessize alma, fotoğraf çekme, modlar arasında geçiş yapma gibi özelliklerin haricinde eğer özellik atama yaparken en sağa giderseniz kestirmeleri göreceksiniz. Burada hazır ayarları kullanabilir, istemiyorsanız da kendi özel aksiyonlarınızı oluşturabilirsiniz. Araba kilidi açma gibi aksiyonları atayanlar var.

Gelelim kameralara. Bildiğimiz gibi artık portre çekmek için portre moduna geçmeye gerek yok. İyi de o zaman telefonun portre algıladığını nereden anlayacağız.

GregsGadgets

Bunun için fotoğraf çektiğiniz sırada sol altta çıkan diyafram logosuna bakabilirsiniz. Bu işaret, telefonun o görüntüden portre verisi topladığına işaret ediyor.

Portre demişken, artık zoom seçeneği eklendiğini de unutmamak gerek.

Artık elinizde tuttuğunuz telefona göre 1 kat veya 2 kat yakınlaştırma seçeneğinden birine bağlı kalmaktansa ikisi arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu da portre fotoğraflarını zenginleştirecek ve size esneklik sağlayacaktır.

Gelelim bağlantı tarafındaki kıyıda köşede kalmış özelliklere. iPhone’larda ilk kez gördüğümüz Wi-Fi 6E ilk durağımız.

Öncelikle Wi-Fi 6E, bildiğimiz Wi-Fi 6’nın aksine 6GHz ağlara bağlanılmasını mümkün kılıyor. Fakat biliyoruz ki ülkemizde bu pek de yaygın değil. Fakat bu teknoloji, hâlihazırda kullandığımız internet için de daha iyi çekim alanı ve daha stabil internet sağlıyor. Yani daha geniş bir menzil ve daha az parazitlenme var. Ayrıca özellik sadece Pro modellerinde yer alıyor.

Bağlantı demişken Pro modelleriyle gelen Thread Network’ten bahsetmemek olmaz.

Thread radyo özelliği, en temelinde akıllı eşyaları düşük veri trafiğiyle hızlıca kontrol edebilmenizi sağlıyor. İnternet bağlantısına gerek duymayan bu özellik, düşük gecikmeyle ev aletlerini kontrol edebilmenizi sağlıyor. En can alıcı özelliğiyse kendi başına bir bağlantı standardının olması.

Çünkü Bluetooth her ne kadar bu işlevi görse de bildiğimiz üzere hem yavaş hem de uzun mesafelerde pek de başarılı değil. Bu da bir odadan diğer odaya veri göndermeyi zorlaştırıyor. Bunu dert edindiğimizden değil tabii ki fakat thread ağı, bu veriyi uzun mesafelerden hızlıca göndermenizi mümkün kılıyor.

Bluetooth ile bağlandığınızda cihazınız, söz konusu ev eşyasıyla direkt bağlantı kurarken thread, tüm akıllı eşyalar ve araçlar arasında bir ağ kuruyor ve işleri daha hızlı yapmanızı sağlıyor. En azından iPhone 15 Pro modellerindeki kullanımın böyle olmasını umuyoruz.

RAM miktarlarından sunumda bahsedilmemişti.

Önceki seride, yani iPhone 14 ailesinde tüm modeller 6 GB RAM ile geliyordu. iPhone 15 ailesinde bu durum değişti ve Pro modelleri baz modellerden ayrıldı. Bu bağlamda iPhone 15 ve Plus modelinde 6 GB RAM görürken Pro ve Pro Max modelleri, 8 GB RAM ile karşımıza çıkıyor.

Son olarak bataryadan bahsedelim.

RAM tarafında olduğu gibi batarya miktarı da etkinlikte söylenmemişti. Bunun yerine XX saat video oynatma gibi ifadeler gördük. Fakat çok geçmeden cihazların batarya kapasiteleri ortaya çıktı. Bu bağlamda değerler şu şekilde:

Model Kapasite iPhone 15 3.349 mAh iPhone 15 Plus 4.383 mAh iPhone 15 Pro 3.274 mAh iPhone 15 Pro Max 4.422 mAh

Fakat şirketin kapasiteden çok verimliliğe odaklandığını da belirtmek gerek. Video oynatma sürelerini karşılaştırmak, bu sebeple daha tutarlı olacaktır. Onlar da şu şekilde:

iPhone 15: 20 saate kadar

iPhone 15 Plus: 26 saate kadar

iPhone 15 Pro: 23 saate kadar

iPhone 15 Pro Max: 29 saate kadar

Bonus: Batarya dolumunu limitleme özelliğinde bir yenilik var.

Alfve

Artık yüzde 80'e kadar dolum yapıp sonrasında şarjı yavaşlatmak yerine cihaz, kullanım alışkanlıklarınızı izleyerek günün belli bölümlerinde bunu gerçekleştirebiliyor. Bu da uzun süre şarjda kalmış telefonu almamız gerektiğinde yüzde 80'lerde takılmasının önüne geçiyor. Bu özelliği kapatabilir, yüzde 80'le sınırlayabilir veya bahsettiğimiz gibi kullanım alışkanlıklarınıza göre şekil almasını sağlayabilirsiniz.

Bunların ardından kafanızda soru işareti kaldıysa veya listeye ekleme yapmak isterseniz yorumlarda buluşalım.