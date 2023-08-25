Apple'ın iPhone'larda ilk kez kullanacağı USB Type-C girişlerine farklı bir ad vereceği iddia edildi. İddialara göre Apple, şarj portunu "Magic Port" olarak isimlendirilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone 15 lansmanını gerçekleştireceği tarih yaklaşmaya devam ederken, yeni telefonlarla ilgili iddia kazanı da kaynıyor. Gelen son haberler, Apple'ın yıllardır hayatımızın içinde olan "USB Type-C" port girişine yeni bir isim verebileceğini düşündürüyor.

Hepinizin bildiği üzere, Apple bu yıl itibarıyla Avrupa Birliği yasalarına uymak için USB Type-C portuna geçiş yapacak. Böylece yıllardır kullanılan Lightning kablolara veda edeceğiz. Ancak Apple'ın USB Type-C yerine başka bir adlandırma kullanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Üstelik iddia sahiplerinin sektördeki ünlü isimler olması, söz konusu iddianın gerçek olma ihtimalini artırıyor.

Apple, yılların USB Type-C ismini "Magic Port" olarak değiştirecek!

Akıllı telefon sektöründe bilindik isimler arasında yer alan Sebastiaan de With ve Marques Brownlee tarafından dile getirilen iddialara göre Apple, iPhone 15 serisindeki USB Type-C girişini "Magic Port" olarak adlandıracak. Hatta iddiaya göre Dynamic Island, USB Type-C bağlantısı aktif olduğu zaman bir pop-up bildirim gösterecek. Bu bildirimde kablo bağlantısı yapıldığı belirtilecek.

Marques Brownlee​'nin yaptığı paylaşım:

Ya Apple iPhone 15'teki USB Type-C'yi "Magic Port" olarak adlandırırsa...

Troll mü troll bir iddia daha var...

Sebastiaan de With'in şaka amaçlı olduğunu düşündüğümüz paylaşımına göre Apple, USB Type-C portunu doğrudan Dynamic Island içine gömecek. Normalde gizli halde olan port, telefonun sol tarafındaki ses açma kapama tuşuna basılı tutularak, aktif hale getirilecek. Kullanıcı, görünür hale gelen porta şarj kablosunu takacak. Bu işlem gerçekleştiğinde, şarj kablosu alıştıklarımızın aksine telefonun ekranına bağlanmış olacak.

Sebastiaan de With'in paylaşımı:

Magic Port, yıllar içinde Android 'e kopyalanan Apple teknolojilerinden biri olacak. Bunu bir kenara yazın.

Sebastiaan de With açık açık belirtmemiş olsa da söz konusu paylaşımın troll amaçlı olduğunu anlamak zor değil. En basitinden; böyle bir tasarımın kullanıcı deneyimini yerle bir edeceğine şüphe yok. Bu nedenle paylaşımın trolleme amaçlı olduğu aşikar diyebiliriz.

Ancak... Apple'ın kullanıcı deneyimini hiç düşünmediği Magic Mouse'u da unutmadık

Apple'ın halihazırda Türkiye'de de 2.765 TL karşılığında sattığı Magic Mouse modeli, cihazın altına yerleştirilmiş bir şarj portuna sahip. Yani bu mouse'un şarjı bittiğinde, ters çevirip kablo bağlamanız gerekiyor. Dolayısı ile Magic Mouse şarj olurken kullanmak mümkün olmuyor.