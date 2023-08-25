Eylül ayı yaklaşırken iPhone 15 serisi ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Gelen son haberler, iPhone 15 ile iPhone 15 Pro modellerinin hangi renk seçeneklerine sahip olacağı ve olmayacağı hakkında şaşırtan iddialar ortaya koyuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın eylül ayında tanıtacağı iPhone 15 ailesinin 'Pro' modelleri, çok büyük olasılıkla titanyum kasa ile gelecek. Yeni gövde ile telefonların dayanıklılığı artarken ağırlıklarının azalmasına yardımcı olacak. Ancak gelen son haberler, Apple'ın titanyum kasa ile 'Gold iPhone' devrinin en azından bu yıl için kapanacağını gözler önüne seriyor.

Apple, akıllı telefonlarında yıllardır "gold" renk seçeneği sunuyor. Bu seçenek, pek çok tüketici tarafından da beğeniliyor. Ancak son iddialar, gold renk seçeneğinin iPhone 15 ailesinde mevcut olmayacağını öne sürüyor. Apple'ın neden böyle bir karar aldığı bilinmezken yapılan araştırmalara göre özellikle Çin gibi devasa pazarlardaki en popüler renk seçeneklerinden biri gold.

Peki iPhone 15 Pro'da hangi renk seçenekleri bulunacak?

İddialara göre Apple, iPhone 15 Pro ile iPhone 15 Pro Max'te "Uzay Siyahı" ve "Gümüş" renk seçeneklerini sunmaya devam edecek. "Derin Mor" seçeneği ise bu yıl bizlere veda edecek. Apple'ın bunun yerine yeni bir mavi renk sunacağı söyleniyor. Koyu kırmızı ise iPhone 15 Pro'nun lansman rengi olarak kayıtlara geçecek. Bu arada; titanyumun doğal rengi olan gri de iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te tercih edilebilecek.

Renk seçenekleri demişken iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'a değinmeden geçmeyelim. Sektör kaynakları, her iki modelde de yeni bir yeşil renk seçeneği sunulacağını söylüyorlar. Bu renk seçeneğinin iPhone 12 ile iPhone 11'dekinden farklı bir tonda olması bekleniyor. Öte yandan, mavi ve pembe renk seçeneklerinin de temel modellerde yer alacağı konuşuluyor. Eylül ayında gerçekleştirilecek lansman, tüm bu bilinmezlerin ortaya çıkmasını sağlayacak.