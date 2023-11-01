Apple'ın iPhone 16 serisinde fazladan bir tuş daha bulunduracağı iddia edildi. "Capture button" isimli bu tuşun ne işe yarayacağı şimdilik bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü iPhone 15 serisinde radikal bir değişiklik yaptı. Şirket, Pro modellerde, yıllardır kullanmakta olduğu ses tuşunu değiştirdi. Bu tuş yerine "eylem düğmesi" geldi. Bu tuşun özelliği, özelleştirilebilir yapıda olmasıydı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çinli kaynaklar, Apple'ın iPhone 16 serisinde tuşlarla oynamaya devam edeceğini iddia ettiler. İddialara göre iPhone 16 serisinde, fazladan bir tuş daha bulunacak. Hatta Apple'ın bu tuş için kasa altında da oynamalar yapacağı, yüksek hızlı mobil iletişimi mümkün kılan mmWave anteninin de yerini değiştireceği belirtiliyor.

iPhone 16 serisi, capture button ile gelebilir

İddialara göre iPhone 16 serisindeki yeni tuş, "capture button" ismine sahip olacak. Hemen söyleyelim; bu tuşun tam olarak ne amaçla kullanılacağı şu an için bilinmiyor. Ayrıca bazı kaynaklara göre capture button, fiziksel bir tuş olarak karşımıza çıkmayacak. Bunun yerine katı hâl tipi buton kullanılacak. Yani bu buton, dokunma ile çalışacak.

Edinilen bilgilere göre Apple, yeni tuşu iPhone 16 serisinin güç tuşunun hemen altına yerleştirecek. Buradaki mmWave anten de başka bir yere taşınacak. Tabii bunun iPhone 16 serisinin iç kısmında daha farklı değişimlere yol açması da olası. Tabii bunlar, önümüzdeki yıla kadar kolay kolay netleşmeyecek hususlar. Bu arada; iddialara göre Apple, capture button'u iPhone 16 serisindeki tüm modellere sunacak...