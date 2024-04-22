iPhone 16'da Hiç Fiziksel Düğme Bulunmayabilir!

İddialara göre Apple, fiziksel butonların yerini alacak kapasitif düğmeler için sipariş verdi. Böylece Apple fiziksel düğmeleri tamamen kaldıracak olabilir.

Apple bir süredir akıllı telefonlarından fiziksel düğmelerini kaldırmanın yollarını arıyor. Son gelen haberlere göre Cupertino merkezli teknoloji devi bu amacına iPhone 16 ile ulaşabilir. İddialara göre Apple, fiziksel düğmelerin yerini alacak olan kapasitif düğmeler için bir tedarikçi ile anlaştı.

Advanced Semiconductor Engineering adlı firmayla anlaşma yapan Apple'ın talep ettiği kapsitif düğmelerin bu yıl tanıtılacak olan iPhone modellerinde kullanılması bekleniyor. Sipariş edilen düğmelerin paket içi sistem modülüne sahip olacağı da belirtiliyor. Bu da fiziksel düğmelerin değiştirilebileceği iddialarını güçlendiriyor.

Fiziksel düğmeler gerçekten kaybolacak mı

İddialara göre Apple, en az iki paket-modüle ihtiyaç duyuyor. Bu modüller sayesinde ses kontrol düğmeleri, açma kapama düğmesi gibi düğmeler ile Taptic Engine gibi sistemler entegre edilebiliyor. Bu sistemler daha önce yalnızca Sun Moon Yatırım Kontrol tarafından talep ediliyordu.

Öte yandan bu iddialara bir miktar şüphe ile yaklaşmak gerekiyor. Öncelikli olarak Apple'ın iPhone 16'da fiziksel düğmeleri kaldırmak istediği yönünde başka bir kaynak şimdilik yok. Ayrıca Apple gerçekten bir sipariş verdiyse bile bu teknolojiyi daha sonraki modellerinde de kullanabilir. Kaldı ki firmanın tek ürünü de iPhone değil ve farklı bir cihazda da fiziksel düğmesiz tasarım görmemiz mümkün olabilir. Yeni iPhone 16'nın bu yılın son aylarında tanıtılması bekleniyor.