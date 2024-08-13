iPhone 16 Reddit'te Kanlı Canlı Ortaya Çıktı

Apple'ın yeni akıllı telefonları iPhone 16'ya ait yeni görseller Reddit'te ortaya çıktı.

Yılın ikinci yarısına girmemizle birlikte önümüzdeki yılın amiral gemisi modelleri için geri sayım da başlamış durumda. Hâliyle yeni modellere ait bilgiler de internette kendine yer bulabiliyor. Son olarak Reddit'te yeni iPhone 16 modeline ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.

Görsellerdeki fotoğrafların kaynağı olan kullanıcı kaxeno5'in yaptığı paylaşımda yer alan cihazların kalıp cihazlar mı, demo modeller mi yoksa tamamen çalışır durumdaki bir iPhone 16 modeli mi olduğu henüz bilinmiyor. Öte yandan kamera lenslerinin merceklerinin aynı boyda olması bunun bize tasarım konsepti olduğunu düşündürüyor. Yine de görseller bize tasarım hakkında bize bazı bilgiler veriyor.

İricene bir iPhone X'e benziyor

Genel olarak baktığımızda bu modelin arka kamera konfigürasyonunda iki kameralı bir sistem kullanıldığı gözümüze çarpıyor. iPhone 15'te gördüğümüz yuvarlatılmış kare kamera yuvası bu defa yerini yuvarlatılmış bir dikdörtgene bırakıyor. Ayrıca lenslerin açıklıkları da daha fazla duruyor. Yan tarafta da bir flash ışığı yer alıyor gibi duruyor.

Görsellerde iPhone 16'nın pembemsi bir rengi ve siyah rengi olduğu görülüyor. Öte yandan pembemsi renk, ortamın ışığından kaynaklı bir yanılsama da olabilir zira fotoğraflara baktığımızda ortam ışığının tam olarak fotoğraf ışığı olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca bu modelin selefinden biraz daha büyük olmasını bekleyebiliriz.

Yeni iPhone 16 tasarımı hakkında siz ne düşünüyorsunuz?