Apple'ın önemli tedarikçilerinden Foxconn'un iPhone 16 için seri üretime başladığı bildirildi. Hatta şirket, üretim kapasitesini artırmak için işe alım yapmaya başladı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın gelecek ay duyurmasını beklediğimiz iPhone 16 serisi akıllı telefonlarıyla ilgili bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre Apple'ın Tayvanlı tedarikçilerinden Foxconn, iPhone 16'nın seri üretimine resmen başladı. Hatta şirket, Çin'de bulunan fabrikalardan bir tanesi için de işe alım yapmaya başladı. Bunun nedeni, üretim kapasitesini artırmak.

Teknoloji şirketleri, piyasaya süreceği akıllı telefonları lansmandan önce seri üretime sokuyorlar. Hâl böyle olunca Apple'ın yaptığı da şaşırtıcı bir hamle değil. Ancak bu gelişme, iPhone 16 serisi için olası bir gecikme durumunun olmayacağının açık bir göstergesi.

Apple, iPhone 16'dan çok umutlu

Sektör kaynaklarından gelen açıklamalara göre Apple, iPhone 16 serisi için oldukça umutlu. Hatta şirket, iPhone 16 sevkiyatlarının iPhone 15 sevkiyatlarından yüzde 10 daha fazla olacağını düşünüyor. Bu da 90 milyon civarı satış anlamına geliyor.

Yaşanan sızıntılar, iPhone 16 serisinin pek çok özelliğini gözler önüne serdi. Ancak Apple'ın yapacağı açıklamalar, son model iPhone'larla ilgili tüm detayların gün yüzüne çıkmasını sağlayacak. Henüz kesinleşmiş bir şey olmasa da iPhone 16 lansmanının 10 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.