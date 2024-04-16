iPhone modellerinin devam eden ışık yansıma ve dağılmaları sorunu, iPhone 16 Pro modeli ile birlikte tarih olabilir.

Apple'ın iPhone modellerinde kullandığı kameralar oldukça yüksek teknolojiye sahip ve b kameralar ile çekilmiş kısa filmler bile bulunuyor. Yine de son yıllarda çıkan iPhone modellerinin kameralarının başı yansımalar ve ışık dağılmaları ile dertte. Bu sorunun çözümü ise iPhone 16 Pro modeli ile gelebilir.

Zaman zaman iPhone kameraları ile çekilen fotoğraflarda lens flare adı verilen mercek içi yansımalar göze çarpabiliyor. Özellikle videolarda bu yansımalar, odaklanılan süje hareket ettikçe hareket ediyor. Çekim tekniği olarak kullanılmadığında da bu durum rahatsız edici olabiliyor.

Yeni teknoloji ile yansımalar engellenebilecek.

Teknoloji muhbiri Yeux1122'ye göre Apple şu anda iPhone 16 Pro için yeni bir lens kaplama teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji ile birlikte ALD (Atomik katman biriktirme) adlı sistemi de yeni kameralarda görebileceğiz. Böylece fotoğraf kalitesi artarken yansıma sorunu da ortadan kalkacak.

Apple elbette ki şu anda da parlama engelleyici kaplamalar kullanıyor ancak bu kaplamalar eşit dağılmayabiliyor. Ayrıca ALD, isminden de anlaşıldığı üzere atomik düzeyde bir kaplama oluşturuyor. Böylece lensin tamamında parlama sorunu azaltılmış oluyor. Lens flare ve yansımalar, ışığın farklı lens katmanlarında dağılmasından kaynaklı olarak ortaya çıkıyor.

Öte yandan Yeux1122, zaman zaman isabetsiz duyumlarla da karşımıza çıkan bir isim. Bu yüzden de bu yeni kamera teknolojisinin gerçekten geleceğine -en azından yeni bilgiler ortaya çıkana kadar- pek de güvenmemek gerekiyor.