Apple, Tüm iPhone Sahipleri İçin Kritik Bir Güncelleme Yayımladı

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Apple, iPhone'lar için yeni bir güncelleme yayımladı. iOS 17.6.1 kodlu bu güncelleme, önemli hata düzeltmeleri içeriyor. Güncellemeyi nasıl yükleyeceğinizi anlattık.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, milyonlarca iPhone sahibini ilgilendiren bir açıklama yaptı. Şirket, iPhone'lar için "iOS 17.6.1" kodlu güncellemesini yayımladı ve bu güncellemenin herkes tarafından yüklenmesi gerektiğini açıkladı. Çünkü en yeni güncelleme, iPhone'lardaki önemli sorunları çözüyor

iOS 17.6.1'de yeni bir özellik sunulmuyor. Güncelleme notlarına baktığımızda "Bu güncelleme önemli hata düzeltmeleri içerir ve İleri Düzey Veri Koruma'nın etkinleştirilmesini veya etkisizleştirilmesini engelleyen bir sorunu giderir." ifadesinin kullanıldığını görüyoruz.

iOS 17.6.1 nasıl yüklenir?

iOS 17.6.1

  • Adım #1: "Ayarlar"a girin.
  • Adım #2: "Genel"e dokunun.
  • Adım #3: "Yazılım Güncelleme" seçeneğine girin.
  • Adım #4: "Şimdi Güncelle" butonuna basın.
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iOS 17.6.1 ile ilgili aktarabileceklerimiz bu kadar. Eğer iOS 17 ile çalışan bir iPhone'unuz varsa bu güncellemeyi vakit kaybetmeden yükleyin.

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Kaynak : https://www.phonearena.com/news/ios-17.6.1-has-landed_id161228
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