iPhone 16'nın dikey kamera kurulumuyla geleceğini düşündüren bir gelişme daha yaşandı. Telefona ait olduğu söylenen üretim kalıpları, iddiaların doğru olabileceği olasılığını güçlendirdi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Eylül 2024'te tanıtmasını beklediğimiz iPhone 16 serisi, bu yıl bir değişim yaşayacak gibi görünüyor. Pek çok kaynaktan gelen iddiaya göre standart modeller, iPhone 16 serisinde üst üste yerleştirilmiş ikili kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak.

Şimdiyse bunu doğrular nitelikte bir gelişme yaşandı. iPhone 16 serisi ile ilgili haberlerimizde sık sık ismini andığımız Majin Bu, bu kez iPhone 16 üretim kalıplarına ait görselleri paylaştı. Bu görseller, iPhone 16'nın gerçekten de üst üste yerleştirilmiş arka kameraya sahip olabileceğini gözler önüne seriyor.

Karşınızda iPhone 16 üretim kalıpları

Bu arada; iPhone 16 üretim kalıplarının üst üste yerleştirilmiş kamera çıkıntılarına sahip olması, telefonların nihai tasarımlarının böyle olacağı anlamına gelmiyor. Apple, bu kalıbı şimdilik test amacıyla kullanıyor olabilir. Test sonuçlarında istenen sonuca ulaşılmazsa bu kalıplar da değişecektir. Bunun netleşmesi içinse bir süre daha beklemek gerekecek.

Kalıptan çıkan bir iPhone 16 şöyle görünüyor:

iPhone 16'nın kamera modülü de sızdırıldı:

Majin Bu, birkaç gün önce de iPhone 16 kamera modülüne ilişkin görüntüler paylaştı. Bu görüntüde de üst üste yerleştirilmiş 2 kamera sensörünü görüyoruz. Yani iPhone 16'nın dikey kamera kurulumuyla geleceğini gösteren bir başka delilimiz olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Tabii şu an için kesin konuşmak mümkün değil. Apple'ın fikirlerinde değişiklikler yaşanabilir. Bu yüzden, bunları şimdilik iddia olarak kabul etmek önemli. İlerleyen dönemlerde, bu konuyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmayı umuyoruz.