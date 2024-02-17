iPhone 16'nın kamerasının bir parçası paylaşıldı. Fotoğraf, iPhone 16'nın dikine kamera tasarımıyla geleceğini kanıtlıyor. Yeni tasarım, Samsung Galaxy telefonlara fazlasıyla benziyor.

Şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılar, Apple'ın iPhone 16 serisiyle birlikte kamera tasarımını değiştireceğini, iPhone X ile yeni nesil Samsung Galaxy telefonlardaki kamera tasarımının arasında bir tasarıma geçiş yapacağını ortaya koyuyordu. Şimdi, bu sızıntıların içi boş olmadığını gösteren önemli bir sızıntı daha gerçekleşti ve iPhone 16'nın kamera yuvasının bir parçası paylaşıldı.

Daha önce paylaşmış olduğu sızıntılardan bazıları doğru bazıları yanlış çıkan Marjin Bu'nun paylaşımına göre Apple, iPhone 14 ve 15'te gördüğümüz çapraz kamera diziliminden vazgeçecek. iPhone X'dan iPhone 13'e kadar devam eden alt alta kamera dizilimi geri dönecek. Ancak kamera çıkıntısı, iPhone 11 modellerinden bu yana gördüğümüz kare şeklinde değil, iPhone X ve Xs modellerindeki gibi dikine hap şeklinde olacak.

iPhone 16'nın kamerasına ait olduğu iddia edilen parça şu şekilde:

Eğer Bu'nun sızıntısı doğruysa iPhone 16 modelinin arkadan bakıldığında Samsung Galaxy telefonları andıracağını söyleyebiliriz. Evet, iPhone X'daki gibi dikine, hap şeklinde bir kamera çıkıntısı yer alacak ancak bu kez her bir kamera lensinin ayrı bir çıkıntısı da olacağından kamera tasarımı iPhone X'ten çok Samsung Galaxy telefonlara benzeyecek.

iPhone 16 kamera tasarımının şu şekilde olması bekleniyor:

Marjin Bu'nun paylaştığı görsel gerçek olsa dahi Apple, söz konusu tasarımını bir prototipte test etmiş ancak sonradan vazgeçmiş olabilir. Dolayısı ile eylül ayı geldiğinde sızıntılardan farklı bir kamera tasarımı görme ihtimalimiz olduğunu unutmamakta fayda var. Önümüzde iPhone 16 lansmanı için hala 7 aydan uzun bir süre olduğundan Apple, cihaz üzerinde hala pek çok değişiklik yapabilir.