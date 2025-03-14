iPhone 16e kullanıcıları, Bluetooth ses bağlantısında kopmalar ve kesintiler yaşandığını bildiriyor. Sorunun çözümü belirsizliğini koruyor.

Apple’ın yeni akıllı telefonu iPhone 16e’nin satışa sunulmasından bu yana bazı kullanıcıların Bluetooth ses bağlantısında sorun yaşadığı belirtildi.

iPhone 16e'de bluetooth sorunu ortaya çıktı. Kullanıcı raporlarına göre cihazdan bir Bluetooth hoparlöre veya kulaklığa aktarılan sesin zaman zaman kesildiği veya takıldığı belirtildi. İşte Bluetooth bağlantı sorununa dair detaylar!

iPhone 16e kullanıcıları bluetooth kopmalarından şikayetçi

Apple Destek Topluluğu, Reddit ve X platformlarında yapılan paylaşımlarda, sorunun birçok kullanıcıyı etkilediği aktarıldı. Bazı kullanıcılar, bu problemin özellikle iPhone 16e’nin aynı anda birden fazla Bluetooth cihaza bağlandığında ortaya çıktığını ifade etti. Aynı zamanda iOS 18.3.2 güncellemesinin yüklenmesine rağmen sorunun devam ettiği belirtildi. Şu an beta aşamasında olan iOS 18.4 güncellemesinin bu problemi çözüp çözmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Sorunu yaşayan bazı kullanıcıların Apple’ın destek ekibiyle iletişime geçtiği ve konunun Apple tarafından incelendiği aktarıldı. Apple’ın bu problemi fark ettiği ve ilerleyen güncellemelerde bir çözüm sunmasının beklendiği ifade edildi.