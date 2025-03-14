Apple'ın AirPods'lara canlı çeviri özelliği getirmek için kolları sıvadığı bildirildi. İddiaya göre Apple, bu özelliği iOS 19 ile kullanılabilir hâle getirecek.

Bloomberg'den Mark Gurman, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili bomba bir iddiayı gündeme taşıdı. Gurman'ın açıklamasına göre Apple, AirPods kulaklıklara canlı çeviri özelliği getirmek için çalışmaya başladı.

Canlı çeviri, son dönemlerin en etkileyici teknolojilerinden bir tanesi. Google ve Samsung'un çoktan benimsediği teknoloji, konuşmaların gerçek zamanlı olarak başka bir dile çevirilmesini sağlıyor. İşte bu özellik, Mark Gurman'a göre çok yakında AirPods'ların bir parçası olacak.

iOS 19 ile kullanıma sunulacak

Mark Gurman'ın açıklamasına göre AirPods'ların canlı çeviri özelliği, iOS 19 ile kullanılabilir olacak. Ancak bu özelliğin hangi modellerde kullanılabilir olacağı şimdilik belli değil. Öte yandan; iOS 19'la çalışan tüm iPhone'ların bu özelliği destekleyip desteklemeyeceği de bilinmeyen hususlar arasında.

Apple'ın canlı çeviri hamlesi, oldukça geride kaldığı bir alanda rakiplerine yakınlaşmasını sağlayacak. Çünkü Google, bu özelliği ilk kez 2017 yılında, Pixel Buds kulaklıklar için duyurdu. 2022 yılında duyurulan Pixel Buds Pro da canlı çeviri özelliğine sahipti. Samsung ise Galaxy AI teknolojileri kapsamında canlı çeviri özelliği sunuyor. Bakalım Apple'ın canlı çeviri özelliği, rakiplerininki kadar başarılı olabilecek mi...