iPhone 16'da Olmadığı İçin Üzen Özellik iPhone 17'de Yer Alacak

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İddialara göre Apple, iPhone 16 serisinde beklenen 8K video desteğini iPhone 17 serisi ile sunacak.

Apple’ın yeni nesil iPhone modelleriyle ilgili sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Gelen yeni bilgilere göre bu yıl Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 17 serisi 8K video kaydını destekleyecek.

Daha önce iPhone 16 serisinin teknik olarak 8K video kaydını destekleyeceği iddia ediliyordu ancak görünüşe göre Apple, o dönem bu özelliği bir yıl daha bekletme kararı almış durumda.

iPhone 17 serisi 8K video kaydını destekleyecek

Mevcut iPhone 16 modelleri, maksimum 4K çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. Standart, Plus ve 16e modellerinde 60 FPS desteği sunulurken, Pro ve Pro Max modellerinde ise 120 FPS ağır çekim özelliği bulunuyor.

Gelen sızıntılara göre iPhone 17 serisinde telefoto lens 48MP olacak. Bu, tüm lenslerin 8K video kaydını destekleyebileceği anlamına geliyor. Üstelik A19 Pro çipin gelişmiş işlem gücü, 8K videoların sorunsuz bir şekilde çekilmesini sağlayacak.

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Kaynak : https://9to5mac.com/2025/03/26/8k-video-recording-on-the-iphone-17-backed-by-leaker/
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