İddialara göre Apple, ProMotion ekranlara iPhone 17 serisinin tamamında yer verecek.

Apple'ın yeni nesil iPhone 17 modeli, uzun süredir yalnızca Pro modellerine özel olan ProMotion ekran teknolojisine kavuşuyor.

Bloomberg’in yeni raporuna göre bu gelişmiş ekran teknolojisi, artık standart iPhone 17 kullanıcıları için de 120 Hz yenileme hızı deneyimi sunacak.

ProMotion neden bu kadar önemli?

Apple, ProMotion teknolojisini ilk olarak 2017 yılında iPad Pro'da tanıtmıştı. 2021’de iPhone 13 Pro modellerine gelen bu teknoloji, ekranın yenileme hızını 10 Hz ile 120 Hz arasında dinamik olarak ayarlayarak hem performansı artırıyor hem de pil ömrünü koruyor.

Uzun süredir Pro model iPhone'lara özel olan bu gelişme ile birlikte iPhone 17 serisindeki tüm modellerde 120 Hz ekran kullanılabilecek.

Günümüzde bir telefon bakarken en önem verdiğimiz noktalardan biri olan yüksek yenileme hızı, en uygun fiyatlı Android'lerde bile kolaylıkla karşılanabilen bir özellikken Apple ne yazık ki standart model iPhone'larda 60 Hz ekran sunmaya devam ediyordu. Bu yıl gelecek seri ile birlikte artık iPhone'lardaki 60 Hz ekranlar tarihe karışacak.