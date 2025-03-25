Apple'ın yeni ve ince iPhone modeli iPhone 17 Air'in iPhone 17 Pro Max ile bir arada olduğu bir görsel paylaşıldı.

Apple’ın bu yılın sonbahar aylarında tanıtması beklenen iPhone 17 Air'in bugüne kadarki en ince iPhone olacağı bariz. Yeni bir sızıntı da yeni modelin iPhone 17 Pro Max’ten neredeyse yarı yarıya daha ince olacağını gösteriyor.

Sızıntılarıyla tanınan Majin Bu, X’te iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max'in yan yana duran bir görselini paylaştı. Görüntüde iki iPhone modelinin incelikleri görülebiliyor.

iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max kıyaslandı

Weibo'da yer alan bir söylentiye göre iPhone 17 Air’in kalınlığı 9,5 mm olacak. Kamera çıkıntısını dâhil etmediğimizde ise telefonun gövdesi yalnızca 5,5 mm kalınlığında olacak. Paylaşılan görselde de iPhone 17 Air'in yeni iPhone 17 Pro Max'ten yarı yarıya daha ince olacağını görebiliyoruz.

Apple'ın yeni modelin ince tasarımını nasıl ele alacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Telefonun inceliğinin pil kapasitesi ve diğer donanımlar üzerindeki etkileri merak konusu.

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